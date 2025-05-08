قتلى وجرحى في قصف باكستاني.. وإسقاط “درون” هندية
هبة بريس – وكالات
أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين جرّاء إطلاق باكستان قذائف على الهند.
ودارت ليل الأربعاء-الخميس اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين الهند وباكستان على طول خط الحدود الفاصل بين البلدين في منطقة كشمير التي يتنازعان السيادة عليها، بحسب ما أعلنت نيودلهي.
وفي المقابل، قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن نظام الدفاع الجوي في باكستان أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.
ولم يتضح ما إذا كانت طائرة الدرون مسلحة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
علاش ما كاين حتى حل سلمي بين هاد الدولتين
المدنيين مساكن دايما تيدفعو الثمن بلا ذنب
الدرون طاحت ولكن السؤال واش كانت فعلا مسلحة ولا غير تجسس
كشمير خاصها تكون منطقة سلام ماشي ساحة حرب
الله يحفظ من ويلات الحروب واش ما بغاوش يفهمو باللي الأرواح ماشي لعبة
الله يصبر عائلات الضحايا راه فقدان الأعزاء كيهرس القلب
كلشي تيهدر على السلام ولكن الأفعال ديما عكس الكلام
واش العالم مازال ما تعلمش من الحروب لي فاتت
كل مرة نفس السيناريو وكشمير ديما الضحية
صراحة هاد الصراعات ما كتخدم حتى طرف وبالخصوص الناس البسطاء