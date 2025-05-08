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الهند باكستان
الهند باكستان

قتلى وجرحى في قصف باكستاني.. وإسقاط “درون” هندية

8 مايو، 2025 - 9:16 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين جرّاء إطلاق باكستان قذائف على الهند.

ودارت ليل الأربعاء-الخميس اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين الهند وباكستان على طول خط الحدود الفاصل بين البلدين في منطقة كشمير التي يتنازعان السيادة عليها، بحسب ما أعلنت نيودلهي.

وفي المقابل، قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن نظام الدفاع الجوي في باكستان أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.

ولم يتضح ما إذا كانت طائرة الدرون مسلحة.

8 مايو، 2025 - 9:16 صباحًا
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