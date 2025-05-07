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أحمد الشرع وفريد المذهان
أحمد الشرع وفريد المذهان

الشرع يلتقي “فاضح” نظام بشار الأسد خلال زيارته لفرنسا

7 مايو، 2025 - 6:17 مساءً
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هبة بريس

التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، بالضابط المنشق فريد المذهان المعروف بلقب “قيصر”، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية إلى جمهورية فرنسا.

اللقاء أثار جدلًا واسعًا بالنظر إلى الخلفية المثيرة التي يحملها “قيصر”.

من هو فريد المذهان؟

فريد المذهان، الملقب بـ”قيصر”، هو عسكري سوري منشق، ينحدر من مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا جنوبي سوريا. عمل سابقًا كمساعد أول ورئيس قسم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وكان مسؤولًا عن توثيق الوفيات داخل سجون النظام السوري.

بين عامي 2011 و2013، قام المذهان بتوثيق وتصوير جثث ضحايا التعذيب والإعدام داخل الأفرع الأمنية السورية، ونجح في تهريب ما يقارب 55 ألف صورة إلى خارج البلاد باستخدام وسائل مبتكرة مثل إخفائها داخل أكياس الخبز. وقد سلّم هذه الصور إلى ناشطين حقوقيين خارج سوريا.

في عام 2014، عرض المذهان الأدلة أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، ما أسهم لاحقًا في إقرار “قانون قيصر” سنة 2019، الذي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام السوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

7 مايو، 2025 - 6:17 مساءً
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