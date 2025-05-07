رئيس وزراء باكستان: بلادنا أثبتت قدرتها عل الردع التقليدي والنووي

هبة بريس – وكالات

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، إن بلاده أثبتت قدرتها على الردع كقوة نووية وتقليدية، مؤكدا أن سلاح الجو الباكستاني نجح في إسقاط 5 طائرات هندية دون اختراق المجال الجوي الهندي، من بينها 3 مقاتلات من طراز “رافال”.

وأوضح شريف، في تصريحات صحفية، أن 3 من الطائرات سقطت داخل الأراضي الهندية، بينها واحدة في منطقة باثيندا واثنتان في الجزء الهندي من كشمير.

وأضاف أن الدفاعات الباكستانية تمكنت أيضا من إسقاط طائرتين مسيرتين خلال العملية.

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني قائلا: “هذه حرب تقليدية، وأولئك الذين كانوا يزعمون أن الهند تجاوزت باكستان في القدرات التقليدية، باتوا الآن يدركون حجم قوتنا، سواء في الساحة النووية أو التقليدية”.