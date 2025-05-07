إهانة رجال الأمن تقود لتوقيف “مول الحوت” بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

علمت الجريدة من مصادر موثوقة، ان عناصر الشرطة بالدائرة الامنية الاولى قامت صباح اليوم الاربعاء، بإيقاف المدعو “عبد الاله” مول الحوت .

واكدت نفس المصادر، ان الموقوف كان برفقة شخص آخر على متن سيارة رباعية الدفع، ليقوم باستفزاز بعض عناصر الشرطة المرابطة قرب محطة القطار، مطالبا منهم بطريقة غير مسؤولة بالقيام بعملهم.

الوضع النشاز دفع بعناصر الامن الى ربط الاتصال بمصالح الدائرة الامنية الاولى التي حلت عناصرها بعين المكان حيث تم اقتياده للتحقيق معه، تحت اشراف النيابة العامة بابتدائية مراكش.