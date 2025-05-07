مليلية المحتلة تفتتح مرافق حدودية جديدة لتشديد الرقابة على السلع المغربية

هبة بريس – محمد زريوح

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحركة التجارية بين المغرب ومليلية، أعلنت سلطات المدينة المحتلة يوم الأربعاء عن افتتاح مرافق حدودية حديثة داخل ميناء مليلية، مخصصة لمراقبة السلع.

وقد بلغت تكلفة إنجاز هذه المرافق حوالي 437 ألف يورو، وتمتد على مساحة تقارب 196 مترًا مربعًا.

تم تخصيص هذه المرافق مبدئيًا لمراقبة المنتجات ذات الأصل غير الحيواني، مثل الخضروات والفواكه.

وأوضح مانويل أنخيل كيبيدو، رئيس السلطة المينائية بمليلية، أن هذه المنشأة قد تكون مؤهلة مستقبلاً لاستقبال الأغذية ذات الأصل الحيواني، بشرط تحسين ظروف التخزين والمراقبة لضمان الامتثال للمعايير الصحية المطلوبة.

من جهتها، أكدت مندوبية الحكومة الإسبانية في مليلية المحتلة أن جميع السلع القادمة عبر معبر بني أنصار الحدودي مع الناظور، يتعين عليها المرور عبر هذه المرافق الجديدة قبل دخول المدينة المحتلة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الرقابة الجمركية والصحية على البضائع العابرة للحدود.

يعتبر معبر بني أنصار الحدودي شريانًا تجاريًا رئيسيًا يربط الناظور بمليلية، حيث تشهد المنطقة حركة تجارية نشطة.

وفي ظل التحولات التي يعرفها المعبر، جاء افتتاح هذه المرافق كخطوة لتكييف الإجراءات مع التغيرات الجديدة وضمان سلامة المنتجات المستوردة.

وفي تصريح له، أشار المسؤول الإسباني إلى أن هذه المرافق تظل فضاء عامًا، على أن يتم في المستقبل تحديد طريقة استخدامها من قبل المستوردين والجهات المعنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم تدفق السلع بشكل أفضل وضمان سلامتها وفق المعايير المعمول بها.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية التجارية وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، بما يساهم في تأمين التجارة الحدودية وضمان سلامة السلع التي تمر عبر ميناء مليلية.