الطقس غدا الخميس.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، نزول قطرات مطرية في بعض المناطق على أن يكون الطقس حارا نوعا ما بأقصى الجنوب وبالجنوب الشرقي.
ويرتقب نزول قطرات مرفوقة ببروز رعد محلي بكل من الأطلس المتوسط والريف والمنطقة الشرقية، مع مرور سحب كثيفة قد تعطي قطرات من الأمطار أو أمطار ضعيفة بالسهول الشمالية وبالواجهة المتوسطية.
وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نسبيا بمرتفعات الأطلس وبالجنوب-الشرقي وبالمنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون مابين 18 و 23 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي، ومابين 11 إلى 17 درجة بباقي المناطق.
أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الانخفاض بوجه عام.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، ومابين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي المناطق، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس بارباس والكويرة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
الشتا رجعات شوية الحمد لله خاص الناس يكونو واجدين خصوصا اللي فالمناطق الجبلية
الجنوب باقي فيه شوية ديال الحرارة وهادشي عادي فالمنطقة
اللي فالأطلس والريف خاصهم يلبسو مزيان راه البرد غادي يكون قاصح
الحرارة غادي تنقص شوية وهادشي مزيان باش يرتاحو الناس من السخونية
اللي غادي يسافرو ياخدو احتياطاتهم راه الرعدة ممكن تكون فشي بلايص
الشتا الخفيفة مزيانة للزراعة ولكن خاص الفلاحين يبقاو متتبعين
الرياح غادي تكون قوية نسبيا فبعض المناطق وخص السائقين يكونو حذرين
الجو فالسواحل غادي يكون مغيم وكيبان الضباب فالصباح والليل
البحر مزيان نسبيا وهادشي مهم للي خدامين فالصيد البحري