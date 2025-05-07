close button
أمطار رعدية
الأمطار

الطقس غدا الخميس.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

7 مايو، 2025 - 8:08 مساءً
10

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، نزول قطرات مطرية في بعض المناطق على أن يكون الطقس حارا نوعا ما بأقصى الجنوب وبالجنوب الشرقي.

ويرتقب نزول قطرات مرفوقة ببروز رعد محلي بكل من الأطلس المتوسط والريف والمنطقة الشرقية، مع مرور سحب كثيفة قد تعطي قطرات من الأمطار أو أمطار ضعيفة بالسهول الشمالية وبالواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نسبيا بمرتفعات الأطلس وبالجنوب-الشرقي وبالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون مابين 18 و 23 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي، ومابين 11 إلى 17 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الانخفاض بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، ومابين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي المناطق، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس بارباس والكويرة.

7 مايو، 2025 - 8:08 مساءً
10

مقالات ذات صلة

وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي

التهراوي: المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية سترفع جاهزية التدخل…

2025-05-07 / 20:38
عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يجري زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا

2025-05-07 / 20:00
الملك محمد السادس

الملك يعطي إنطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة…

2025-05-07 / 18:24
القوات المسلحة الملكية تعترض 5 قوارب على متنها 156 "حراگا"

القوات المسلحة الملكية تعترض 5 قوارب على متنها 156…

2025-05-07 / 17:56
مراكش…تفكيك عصابة لمهاجرين أفارقة متخصصة في سرقة سيارات الأجرة

مراكش…تفكيك عصابة لمهاجرين أفارقة متخصصة في سرقة سيارات الأجرة

2025-05-07 / 17:54
احتجاز المواطنين لساعات بالملحقة الإدارية الثالثة بالناظور بسبب غياب المسؤول

احتجاز المواطنين لساعات بالملحقة الإدارية الثالثة بالناظور بسبب غياب…

2025-05-07 / 16:56
مليلية المحتلة تفتتح مرافق حدودية جديدة لتشديد الرقابة على السلع المغربية

مليلية المحتلة تفتتح مرافق حدودية جديدة لتشديد الرقابة على…

2025-05-07 / 15:57
إهانة رجال الأمن تقود لتوقيف "مول الحوت" بمراكش

إهانة رجال الأمن تقود لتوقيف “مول الحوت” بمراكش

2025-05-07 / 15:09
صورة تعبيرية

الحكم ب 48 سنة سجناً ل 6 مهربين للمخدرات…

2025-05-07 / 14:07
عمال المحطة الحرارية بجرادة يحتجون ويواصلون التصعيد

عمال المحطة الحرارية بجرادة يحتجون ويواصلون التصعيد

2025-05-07 / 12:46

‫10 تعليقات

  1. الشتا رجعات شوية الحمد لله خاص الناس يكونو واجدين خصوصا اللي فالمناطق الجبلية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى