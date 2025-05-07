مراكش.. فرق السير والجولان تتصدى للنقل السري عبر دراجات “التريبورتور”

محمد ضاهر – هبة بريس

شنت عناصر فرقة السير والجولان بولاية أمن مراكش، حملة أمنية واسعة تستهدف أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات “التريبورتورات”، التي تنشط في النقل السري بمختلف شوارع المدينة الحمراء.

الحملة الأمنية تأتي بعد تسجيل عدد من حوادث السير الخطيرة، التي تسببت فيها هذه الدراجات، وكذلك مزاولتهم النقل السري، مما أصبح يشكل خطرا على المواطنين.

وعرفت الحملة زجر عدد من سائقي الدراجات ثلاثية العجلات، عبر أداء مخالفات، في وقت جرى حجز وإيداع العديد من «التريبورتورات» بالمحجز البلدي.