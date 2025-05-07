مراكش.. فرق السير والجولان تتصدى للنقل السري عبر دراجات “التريبورتور”
محمد ضاهر – هبة بريس
شنت عناصر فرقة السير والجولان بولاية أمن مراكش، حملة أمنية واسعة تستهدف أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات “التريبورتورات”، التي تنشط في النقل السري بمختلف شوارع المدينة الحمراء.
الحملة الأمنية تأتي بعد تسجيل عدد من حوادث السير الخطيرة، التي تسببت فيها هذه الدراجات، وكذلك مزاولتهم النقل السري، مما أصبح يشكل خطرا على المواطنين.
وعرفت الحملة زجر عدد من سائقي الدراجات ثلاثية العجلات، عبر أداء مخالفات، في وقت جرى حجز وإيداع العديد من «التريبورتورات» بالمحجز البلدي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
مراكش كتعرف فوضى كبيرة فالسير بهد الوسائل
خاص المراقبة تبقى مستمرة باش يرتاحو المواطنين
الحملة جات بعد ما تكثرو الحوادث ديال التريبورتورات
الدراجات ثلاثية العجلات ماشي كلها مرخصة
الناس ولاو كيخافو من هاد الدراجات فالزنقة
كاين تريبورتورات كتدير نقل سري وهادشي خطير
الزجر خلى البعض يعاود يحسب حسابو قبل يسوق
الحملة ضرورية بعد الحوادث اللي وقعات
بزاف منهم تم حجزهم وتحطو فالمحجز البلدي
السلطات دارو خدمتهوم فهاد الحملة
النقل السري بالتريبورتور ولى مشكل كبير فالمدينة
السلطات بدات كتزجر السائقين اللي ما تابعينش القانون
كلشي خاصو يحترم القانون باش نحافظو على السلامة
التريبورتورات ولات كتشكل خطر فشوارع مراكش
الحوادث اللي سببوها ما بقاتش مقبولة