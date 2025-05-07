إنفراد.. متابعة اليوتيوبر “صوفيا تايتماترز” في حالة سراح مقابل كفالة مالية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أحيلت اليوتيوبر، المعروفة بلقب “صوفيا تايتماترز”، اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، على أنظار النيابة العامة بابتدائية إنزكان، وذلك بعد انقضاء فترة الحراسة النظرية التي خضعت لها في إطار البحث القضائي المفتوح ضدها.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنية بالأمر تم توقيفها يوم الإثنين الماضي بمطار محمد الخامس، فور عودتها إلى المغرب قادمة من دولة الإمارات، وذلك على خلفية ورود اسمها في قضية تتعلق بترويج مستحضرات تجميلية مشبوهة، يُدّعى أنها قادرة على تكبير مناطق معينة من جسم المرأة.

وقد تم تحويل “صوفيا تايتماترز” إلى مقر الشرطة بالمنطقة الإقليمية لإنزكان، من أجل مواصلة التحقيق معها بخصوص شحنة من هذه المستحضرات التي سبق أن تم حجزها خلال مداهمة أمنية لأحد محلات التجميل التابعة لها، والمتواجدة داخل مركز تجاري شهير بالمدينة.

التحقيقات الأولية كشفت أن المنتجات التي تم ضبطها لا تستوفي معايير وشروط السلامة الصحية المعتمدة، وتشكل خطراً محتملاً على صحة المستهلكين، كما تبين أن هذه المواد تُسوَّق باستخدام علامات مزيفة توحي بمطابقتها لمعايير السلامة التي يحددها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في ما اعتبر محاولة لتضليل النساء والفتيات الراغبات في تحسين مظهرهن الجسدي.

وشملت المداهمة الأمنية التي فجّرت القضية توقيف فتاة تعمل داخل المحل، إضافة إلى شاب يشتبه في كونه المزوّد الرئيسي لصوفيا بالمواد الأولية التي تدخل في تركيب تلك المستحضرات.

وبعد عرضها على النيابة العامة، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمة في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مواصلة التحقيق في التهم المنسوبة إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لقيت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى شهرة المعنية بالأمر ومتابعيها الكُثر على منصات الفيديو والتجميل الرقمي.