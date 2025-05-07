احتجاز المواطنين لساعات بالملحقة الإدارية الثالثة بالناظور بسبب غياب المسؤول

هبة بريس – محمد زريوح

شهدت الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة الناظور، صباح يوم الأربعاء 7 ماي 2025، حالة من الاستياء والتذمر بين المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم محتجزين لساعات في انتظار استلام وثائقهم الإدارية.

وتعود أسباب هذا الوضع إلى غياب الموظف المسؤول عن التوقيع، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل إجراءاتهم الإدارية. وقد تكدس العشرات داخل الملحقة منذ ساعات الصباح الأولى، على أمل أن يتم حل المشكلة في أسرع وقت.

وعبر عدد من المتواجدين عن غضبهم من هذا الاستهتار بمصالحهم، مطالبين بتوفير بديل في حال غياب الموظف الرئيسي، خاصة وأن الوثائق المطلوبة غالباً ما تكون ضرورية لأمور حياتية ملحة.

وقد أشار بعض المواطنين إلى أنهم قدموا من مناطق بعيدة وتحملوا عناء الانتظار الطويل، دون أن يتمكنوا من الحصول على إجابات واضحة بشأن موعد وصول الموظف المعني.

وفي غياب أي تواصل رسمي من الإدارة، طالب المتضررون بتدخل الجهات المسؤولة لضمان سير العمل بشكل طبيعي، وتجنب تكرار مثل هذه الأحداث التي تنعكس سلباً على مصالح المواطنين.