القوات المسلحة الملكية تعترض 5 قوارب على متنها 156 “حراگا”
هبة بريس
اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، في عمليتين منفصلتين اليوم الأربعاء، على بعد حوالي 47 كلم جنوب غرب سيدي إفني و51 كلم شمال شرق ميناء طانطان، ما مجموعه 156 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري على متن خمسة قوارب مطاطية.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
التنسيق بين الجيش والدرك الملكي يعزز نجاعة التدخلات الأمنية والإدارية
توفير الإسعافات للمهاجرين يعكس الجانب الإنساني في تعامل السلطات المغربية
جهود القوات المسلحة الملكية في التصدي للهجرة غير النظامية تعكس حرصها على حماية السواحل المغربية
اللي خاص هو التنمية والعدل الاجتماعي باش كلشي يلقى بلاصتو فبلادو
الناس ما بقاتش قادرة تصبر على الوضعية في البلاد حتى ولات مستعدة تخاطر بحياتها فالبحر
هادشي كيحرق القلب كتشوف شباب باغي غير فرصة يعيش
الحمد لله على سلامة هاد الناس ولكن خاص حلول جذرية ماشي غير إسعافات
كل مرة كنسمعو نفس السيناريو بلا تغيير حقيقي فالوضع
اللي خاص هو التنمية والعدل الاجتماعي باش كلشي يلقى بلاصتو فبلادو
القوات المسلحة دايرا خدمتها مزيان ولكن الحل الحقيقي هو فخلق فرص فبلادنا
كنتمناو الدولة تزيد تهتم بالمناطق المهمشة باش ما يبقاوش الناس يفكروا غير فالحريك
الهجرة السرية ماشي حل ولكن مفهومة فظروف بحال هادي