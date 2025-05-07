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القوات المسلحة الملكية تعترض 5 قوارب على متنها 156 "حراگا"

القوات المسلحة الملكية تعترض 5 قوارب على متنها 156 “حراگا”

7 مايو، 2025 - 5:56 مساءً
14

هبة بريس

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، في عمليتين منفصلتين اليوم الأربعاء، على بعد حوالي 47 كلم جنوب غرب سيدي إفني و51 كلم شمال شرق ميناء طانطان، ما مجموعه 156 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري على متن خمسة قوارب مطاطية.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

7 مايو، 2025 - 5:56 مساءً
14

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‫14 تعليقات

  4. جهود القوات المسلحة الملكية في التصدي للهجرة غير النظامية تعكس حرصها على حماية السواحل المغربية

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  6. الناس ما بقاتش قادرة تصبر على الوضعية في البلاد حتى ولات مستعدة تخاطر بحياتها فالبحر

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  13. كنتمناو الدولة تزيد تهتم بالمناطق المهمشة باش ما يبقاوش الناس يفكروا غير فالحريك

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