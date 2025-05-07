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مراكش…تفكيك عصابة لمهاجرين أفارقة متخصصة في سرقة سيارات الأجرة

مراكش…تفكيك عصابة لمهاجرين أفارقة متخصصة في سرقة سيارات الأجرة

7 مايو، 2025 - 5:54 مساءً
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هبة بريس- مراكش 

تمكنت المصالح الأمنية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 6 ماي 2025، من توقيف مهاجرين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في تورطهما ضمن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة سيارات الأجرة بالمدينة.

وجاء توقيف المعنيين بالأمر بعد أن تمت محاصرتهما من طرف عدد من سائقي سيارات الأجرة بزنقة “ابن عائشة” بمقاطعة جليز، عقب التعرف عليهما، قبل أن تتدخل عناصر الدائرة الأمنية 22 التي أوقفتهما واقتادتهما إلى مقر الشرطة لفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العصابة التي يُعتقد بانتمائهما إليها نفذت ما يناهز 20 عملية سرقة استهدفت سيارات أجرة، أسفرت عن فقدان عدد من المهنيين لوثائقهم الرسمية وممتلكاتهم الشخصية.

7 مايو، 2025 - 5:54 مساءً
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