الحكم ب 48 سنة سجناً ل 6 مهربين للمخدرات عبر مطار الحسيمة
فكري ولد علي – هبة بريس
أسدلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بداية الأسبوع الجاري، الستار على واحدة من أبرز قضايا التهريب الدولي للمخدرات التي شهدها مطار الشريف الإدريسي، حيث أصدرت أحكاماً بالسجن النافذ بلغ مجموعها 48 سنة في حق ستة متهمين، تمت إدانتهم بتكوين عصابة إجرامية ومحاولة تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد تراوحت الأحكام بين 8 سنوات لكل متهم، حسب درجة تورطهم في القضية التي تعود تفاصيلها إلى عملية أمنية نفذتها مصالح الشرطة داخل المطار، بعد ضبط المتهم الرئيسي متلبساً بحيازة كمية من مخدر الشيرا، بعد أن عمد إلى إخراجها من مكنسة كهربائية داخل مرحاض مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاولة إخفائها داخل حقيبة سفر كان يعتزم الصعود بها إلى الطائرة المتجهة إلى الخارج.
التدخل الأمني السريع حال دون نجاح العملية، لتقود التحقيقات لاحقاً إلى توقيف سبعة متورطين آخرين، بينهم عناصر من الأمن الخاص وعمال نظافة، يشتبه في تسهيلهم لعملية التهريب، كما لا يزال مشتبه فيه تاسع يخضع لتحقيقات معمقة أمام قاضي التحقيق.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
محاولة تصدير المخدرات عبر المطار اساءة لصورة المغرب
التحقيقات خاصها توصل لجميع المتورطين وخاصة المشتبه فيه التاسع
المتورطين خاصهم يتحاسبوا باش يكونوا عبرة للي يفكر يدير بحالهم
القضية فعلا خطيرة وتورط عدد كبير من الاشخاص دليل على التنظيم المحكم
طريقة التهريب باستعمال مكنسة كهربائية دليل على ذكاء اجرامي كبير
من الضروري مراقبة كل تفاصيل المطار باش ما يتكررش نفس السيناريو
وجود عمال نظافة وامن خاص في الشبكة كيشير لتواطؤ داخلي خطير
مطار الشريف الادريسي تحول الى ساحة لتمرير الممنوعات وهذا امر لا يمكن السكوت عنه
الحكم بالسجن النافذ كان منتظرا نظرا لفداحة الجريمة