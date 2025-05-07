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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الحكم ب 48 سنة سجناً ل 6 مهربين للمخدرات عبر مطار الحسيمة

7 مايو، 2025 - 2:07 مساءً
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فكري ولد علي – هبة بريس

أسدلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بداية الأسبوع الجاري، الستار على واحدة من أبرز قضايا التهريب الدولي للمخدرات التي شهدها مطار الشريف الإدريسي، حيث أصدرت أحكاماً بالسجن النافذ بلغ مجموعها 48 سنة في حق ستة متهمين، تمت إدانتهم بتكوين عصابة إجرامية ومحاولة تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة.

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد تراوحت الأحكام بين 8 سنوات لكل متهم، حسب درجة تورطهم في القضية التي تعود تفاصيلها إلى عملية أمنية نفذتها مصالح الشرطة داخل المطار، بعد ضبط المتهم الرئيسي متلبساً بحيازة كمية من مخدر الشيرا، بعد أن عمد إلى إخراجها من مكنسة كهربائية داخل مرحاض مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاولة إخفائها داخل حقيبة سفر كان يعتزم الصعود بها إلى الطائرة المتجهة إلى الخارج.

التدخل الأمني السريع حال دون نجاح العملية، لتقود التحقيقات لاحقاً إلى توقيف سبعة متورطين آخرين، بينهم عناصر من الأمن الخاص وعمال نظافة، يشتبه في تسهيلهم لعملية التهريب، كما لا يزال مشتبه فيه تاسع يخضع لتحقيقات معمقة أمام قاضي التحقيق.

7 مايو، 2025 - 2:07 مساءً
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‫10 تعليقات

  9. مطار الشريف الادريسي تحول الى ساحة لتمرير الممنوعات وهذا امر لا يمكن السكوت عنه

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