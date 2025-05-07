عمال المحطة الحرارية بجرادة يحتجون ويواصلون التصعيد

هبة بريس – وجدة

نظم عمال المحطة الحرارية الشطر الرابع بجرادة، اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، مسيرة احتجاجية بالسيارات بمدينة وجدة، في خطوة تصعيدية ضمن برنامجهم النضالي المستمر للمطالبة بتحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.

وجاءت هذه المسيرة، التي انطلقت صوب ولاية جهة الشرق بمدينة وجدة، بعد اعتصام مفتوح ومسيرات سابقة شهدتها مدينة جرادة، وسط غياب المكتب الوطني للكهرباء، وحضور ممثلي الشركة الصينية SEPCOIII وشركة المناولة SOLORANE في حوارات لم تفضِ إلى أي حلول ملموسة.

وأكد التنسيق النقابي الثلاثي (SPS – CDT – UMT)، أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار تجاهل مطالب العمال العادلة والمشروعة، ومع دخولهم اليوم العشرين من الإضراب المفتوح، مشددين على استعدادهم لمواصلة التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.