تارودانت .. العامل مبروك تابث يعفي مدير ديوانه من مهامه

هبة بريس – تارودانت

في خطوة مفاجئة، أقدم عامل اقليم تارودانت ، مبروك تابث، على إعفاء مدير ديوانه من مهامه.

وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول خلفياته، خاصة وأن المعني بالأمر كان يشغل هذا المنصب منذ أكثر من 10 سنوات، رغم عدم أهليته لذلك، حيت كان مجرد موظف بسيط في العمالة، يشتغل احيانا كمصور، لكن بقدرة قادر انتقل كمدير ديوان اكبر عمالة ترابيا بالجهة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإعفاء جاء في سياق رغبة عامل تارودانت في فتح المجال إلى وجوه جديدة قادرة على التواصل الجيد مع المنتخبين والفاعلين الاقتصادين والجمعيات المدنية، بحكم ان مدير الديوان المعفى من مهامه سبق له اكثر من مرة في خلق مواجهة مع الإعلاميين بالاقليم ، كان اخرها خلال فعاليات موسم ديني حضره العامل، وقام مدير ديوانه بمنع الإعلاميين من التصوير وممارسة مهامهم .

هذا الإعفاء، سبقه نفس الإجراء قام به والي جهة سوس ماسة سعيد امزازي بعد إبعاد مدير ديوانه السابق وجلب وجه جديد لنفس المنصب، إلا أن هذه الخطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير وطرق تدبير الموارد البشرية في الإدارة الترابية.