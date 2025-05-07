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فجيج .. اعتقال ناشطين وسط تصاعد التوتر حول تدبير مياه الواحة

فجيج .. اعتقال ناشطين وسط تصاعد التوتر حول تدبير مياه الواحة

7 مايو، 2025 - 10:42 صباحًا
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هبة بريس – أحمد المساعد

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، مساء الثلاثاء 6 ماي الجاري، وضع الناشطين محمد إبراهيمي (المعروف بـ”موفو”) ورضوان المرزوقي رهن الحراسة النظرية، بعد شكاية تقدم بها موظف في الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرق، اتهمهما بعرقلة عمله داخل أحد قصور واحة فجيج.

يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات بالمدينة، تزامناً مع احتجاجات شهدتها منطقة “تاغيت” يوم الاثنين، حيث احتج العشرات من سكان الواحة على ما وصفوه بـ”التضييق على الناشطين”، وسط وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة.

وترجع خلفية هذه الاحتجاجات، إلى رفض السكان قرار ضم الجماعة إلى مجموعة جماعات الشرق للتوزيع، وتفويض تدبير قطاعي المياه والكهرباء إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، بدلاً من تدبيرها محلياً، خوفاً من تأثير ذلك على التوازن البيئي والاجتماعي للواحة. في المقابل، تؤكد السلطات أن القرار يهدف إلى تحسين الحكامة والتصدي لاستغلال المياه الصالحة للشرب في الري بطرق غير قانونية.

ويُعد “موفو” رمزاً للحراك المحلي ضد تفويت تدبير المياه، حيث سبق أن قضى عقوبة حبسية مدتها 8 أشهر سنة 2024. ومع استمرار الاحتجاجات وتعزيز الوجود الأمني، تظل الأزمة مفتوحة على مزيد من التصعيد في غياب توافق بين السكان والسلطات.

7 مايو، 2025 - 10:42 صباحًا
39

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‫39 تعليقات

  7. موفو راه ولى رمز للمقاومة الشعبية فالمنطقة وهاد الاعتقال كيزيد يشعل الوضعية أكثر

    رد

  9. السلطات خاصها تسمع لمطالب الناس بدل ما تزاد فالضغوطات اللي ما غادي تجيب غير التصعيد

    رد

  10. السكان عندهم الحق يخافوا على الواحة ديالهم والتدبير المحلي ديما كيكون قريب للمواطن أكثر من الشركات الكبيرة

    رد

  11. موفو راه ولى رمز للمقاومة الشعبية فالمنطقة وهاد الاعتقال كيزيد يشعل الوضعية أكثر

    رد

  13. السكان عندهم الحق يخافوا على الواحة ديالهم والتدبير المحلي ديما كيكون قريب للمواطن أكثر من الشركات الكبيرة

    رد

  15. هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم

    رد

  16. السكان عندهم الحق يخافوا على الواحة ديالهم والتدبير المحلي ديما كيكون قريب للمواطن أكثر من الشركات الكبيرة

    رد

  19. السكان عندهم الحق يخافوا على الواحة ديالهم والتدبير المحلي ديما كيكون قريب للمواطن أكثر من الشركات الكبيرة

    رد

  20. هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم

    رد

  21. السلطات خاصها تسمع لمطالب الناس بدل ما تزاد فالضغوطات اللي ما غادي تجيب غير التصعيد

    رد

  22. هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم

    رد

  23. هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم

    رد

  25. السلطات خاصها تسمع لمطالب الناس بدل ما تزاد فالضغوطات اللي ما غادي تجيب غير التصعيد

    رد

  26. هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم

    رد

  27. موفو راه ولى رمز للمقاومة الشعبية فالمنطقة وهاد الاعتقال كيزيد يشعل الوضعية أكثر

    رد

  28. موفو راه ولى رمز للمقاومة الشعبية فالمنطقة وهاد الاعتقال كيزيد يشعل الوضعية أكثر

    رد

  29. السلطات خاصها تسمع لمطالب الناس بدل ما تزاد فالضغوطات اللي ما غادي تجيب غير التصعيد

    رد

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