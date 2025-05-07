فجيج .. اعتقال ناشطين وسط تصاعد التوتر حول تدبير مياه الواحة
هبة بريس – أحمد المساعد
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، مساء الثلاثاء 6 ماي الجاري، وضع الناشطين محمد إبراهيمي (المعروف بـ”موفو”) ورضوان المرزوقي رهن الحراسة النظرية، بعد شكاية تقدم بها موظف في الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرق، اتهمهما بعرقلة عمله داخل أحد قصور واحة فجيج.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات بالمدينة، تزامناً مع احتجاجات شهدتها منطقة “تاغيت” يوم الاثنين، حيث احتج العشرات من سكان الواحة على ما وصفوه بـ”التضييق على الناشطين”، وسط وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة.
وترجع خلفية هذه الاحتجاجات، إلى رفض السكان قرار ضم الجماعة إلى مجموعة جماعات الشرق للتوزيع، وتفويض تدبير قطاعي المياه والكهرباء إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، بدلاً من تدبيرها محلياً، خوفاً من تأثير ذلك على التوازن البيئي والاجتماعي للواحة. في المقابل، تؤكد السلطات أن القرار يهدف إلى تحسين الحكامة والتصدي لاستغلال المياه الصالحة للشرب في الري بطرق غير قانونية.
ويُعد “موفو” رمزاً للحراك المحلي ضد تفويت تدبير المياه، حيث سبق أن قضى عقوبة حبسية مدتها 8 أشهر سنة 2024. ومع استمرار الاحتجاجات وتعزيز الوجود الأمني، تظل الأزمة مفتوحة على مزيد من التصعيد في غياب توافق بين السكان والسلطات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
39 تعليقات
الوضع فبوعرفة كيحتاج لحوار مستعجل
الناس كيشوفو ان القرار مفروض عليهم
رمزية موفو كترجع لقوة الحراك المحلي
القضية مفتوحة والتصعيد باقي وارد
احتجاجات تاغيت كانت قوية ومعبرة
المواطنين خايفين من تأثيرات القرار على البيئة
موفو راه ولى رمز للمقاومة الشعبية فالمنطقة وهاد الاعتقال كيزيد يشعل الوضعية أكثر
السلطات خاصها تسمع لمطالب الناس بدل ما تزاد فالضغوطات اللي ما غادي تجيب غير التصعيد
السكان عندهم الحق يخافوا على الواحة ديالهم والتدبير المحلي ديما كيكون قريب للمواطن أكثر من الشركات الكبيرة
موفو راه ولى رمز للمقاومة الشعبية فالمنطقة وهاد الاعتقال كيزيد يشعل الوضعية أكثر
واحة فجيج مهددة بالتدهور بسبب القرارات
السكان عندهم الحق يخافوا على الواحة ديالهم والتدبير المحلي ديما كيكون قريب للمواطن أكثر من الشركات الكبيرة
هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم
السكان عندهم الحق يخافوا على الواحة ديالهم والتدبير المحلي ديما كيكون قريب للمواطن أكثر من الشركات الكبيرة
الناشط موفو رجع للواجهة من جديد
السكان عندهم الحق يخافوا على الواحة ديالهم والتدبير المحلي ديما كيكون قريب للمواطن أكثر من الشركات الكبيرة
هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم
السلطات خاصها تسمع لمطالب الناس بدل ما تزاد فالضغوطات اللي ما غادي تجيب غير التصعيد
هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم
هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم
النيابة العامة حطات موفو والمرزوقي تحت الحراسة
السلطات خاصها تسمع لمطالب الناس بدل ما تزاد فالضغوطات اللي ما غادي تجيب غير التصعيد
هادشي اللي كايوقع ففجيج كيخلع بزاف وحشومة يتم توقيف ناشطين غير حيث كايعبروا على رأيهم
موفو راه ولى رمز للمقاومة الشعبية فالمنطقة وهاد الاعتقال كيزيد يشعل الوضعية أكثر
موفو راه ولى رمز للمقاومة الشعبية فالمنطقة وهاد الاعتقال كيزيد يشعل الوضعية أكثر
السلطات خاصها تسمع لمطالب الناس بدل ما تزاد فالضغوطات اللي ما غادي تجيب غير التصعيد
المرزوقي حتى هو دخل وسط العاصفة
السلطات كتقول القرار هدفو تحسين الحكامة
الشركة الجهوية المتعددة الخدمات وسط الجدل
التوترات فواحة فجيج ولات مقلقة بزاف
المواطنون يرفضون التوزيع الجهوي للماء والكهرباء
الاعتقال زاد من غضب الساكنة
الاحتقان ففجيج غادي وكيتزاد
التفويض للشركة الجهوية خلق التوتر
الامن زاد من الحضور ديالو فالمنطقة
الحراك المحلي كيرفض تفويت تدبير الماء