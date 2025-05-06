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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الكشف عن قائمة أفضل مدارس الهندسة والإدارة في المغرب لعام 2025

6 مايو، 2025 - 10:59 مساءً
64

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تم نشر تصنيف “أفضل المدارس في المغرب 2024-2025” الخاص بالمدارس الهندسية ومدارس الإدارة في المغرب مؤخرًا.

هذا التصنيف تم إعداده من قبل “كامبوس ماج”، بعد أن إعتمد على آراء أكثر من 60 مديرًا للموارد البشرية في الشركات المغربية الكبرى وتقييم لمؤسسات معترف بها من قبل الدولة وفقًا لثلاثة معايير: الشهرة، جودة الخريجين، والرواتب.

في فئة المدارس الهندسية العامة، تميزت المدرسة المركزية الدار البيضاء بدخولها إلى تصنيف Top Tier 1 رغم حداثتها، إلى جانب المدرسة المحمدية للمهندسين و مدرسة العلوم والهندسة التابعة لجامعة الأخوين.

أما بالنسبة للمدارس الهندسية الخاصة، فقد حققت ISGA، التابعة لمجموعة إدفانتيس، تقدمًا ملحوظًا بدخولها أيضًا إلى تصنيف Top Tier 1.

أما تصنيف Top Tier 2 للمدارس الهندسية الخاصة، فقد ضم EIGSI الدار البيضاء و ECINE، في حين دخلت مؤسستان متخصصتان في مجالات الصحة وهما ESGB-UM6SS و مدرسة المهندسين أبو القاسم، إلى التصنيف لأول مرة.

فيما يتعلق بالمدارس العامة للإدارة، أكدت كل من جامعة الأخوين و ENCG سطات و ISCAE ريادتها، “حيث تتمتع بسمعة راسخة بفضل تميزها الأكاديمي وملاءمتها لاحتياجات الشركات”، حسبما ذكر البيان.

من جهة المدارس الخاصة، يعتبر ESCA مدرسة الإدارة و HEM و Rabat Business School “ثلاثي القمة الذي لا يُنازع”، في حين تلحق بها مؤسسات أخرى تشهد صعودًا مثل ISGA Management و SUP RH و Fès Business Sc.

6 مايو، 2025 - 10:59 مساءً
64

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‫64 تعليقات

  1. جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي

    رد

  4. جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي

    رد

  6. دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم

    رد

  8. كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى

    رد

  9. كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى

    رد

  10. التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل

    رد

  11. التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل

    رد

  12. اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات

    رد

  13. دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم

    رد

  14. كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى

    رد

  15. اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات

    رد

  16. جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي

    رد

  17. اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات

    رد

  18. هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو

    رد

  19. اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات

    رد

  20. كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى

    رد

  21. جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي

    رد

  24. دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم

    رد

  25. التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل

    رد

  26. جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي

    رد

  27. هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو

    رد

  28. هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو

    رد

  29. هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو

    رد

  30. التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل

    رد

  31. هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو

    رد

  32. التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل

    رد

  33. هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو

    رد

  34. اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات

    رد

  35. كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى

    رد

  36. جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي

    رد

  37. التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل

    رد

  38. جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي

    رد

  40. اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات

    رد

  42. كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى

    رد

  43. دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم

    رد

  44. كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى

    رد

  45. اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات

    رد

  46. هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو

    رد

  48. هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو

    رد

  49. دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم

    رد

  50. دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم

    رد

  52. دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم

    رد

  54. اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات

    رد

  55. دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم

    رد

  59. التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل

    رد

  61. كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى

    رد

  62. التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل

    رد

  63. جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي

    رد

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