الكشف عن قائمة أفضل مدارس الهندسة والإدارة في المغرب لعام 2025

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تم نشر تصنيف “أفضل المدارس في المغرب 2024-2025” الخاص بالمدارس الهندسية ومدارس الإدارة في المغرب مؤخرًا.

هذا التصنيف تم إعداده من قبل “كامبوس ماج”، بعد أن إعتمد على آراء أكثر من 60 مديرًا للموارد البشرية في الشركات المغربية الكبرى وتقييم لمؤسسات معترف بها من قبل الدولة وفقًا لثلاثة معايير: الشهرة، جودة الخريجين، والرواتب.

في فئة المدارس الهندسية العامة، تميزت المدرسة المركزية الدار البيضاء بدخولها إلى تصنيف Top Tier 1 رغم حداثتها، إلى جانب المدرسة المحمدية للمهندسين و مدرسة العلوم والهندسة التابعة لجامعة الأخوين.

أما بالنسبة للمدارس الهندسية الخاصة، فقد حققت ISGA، التابعة لمجموعة إدفانتيس، تقدمًا ملحوظًا بدخولها أيضًا إلى تصنيف Top Tier 1.

أما تصنيف Top Tier 2 للمدارس الهندسية الخاصة، فقد ضم EIGSI الدار البيضاء و ECINE، في حين دخلت مؤسستان متخصصتان في مجالات الصحة وهما ESGB-UM6SS و مدرسة المهندسين أبو القاسم، إلى التصنيف لأول مرة.

فيما يتعلق بالمدارس العامة للإدارة، أكدت كل من جامعة الأخوين و ENCG سطات و ISCAE ريادتها، “حيث تتمتع بسمعة راسخة بفضل تميزها الأكاديمي وملاءمتها لاحتياجات الشركات”، حسبما ذكر البيان.

من جهة المدارس الخاصة، يعتبر ESCA مدرسة الإدارة و HEM و Rabat Business School “ثلاثي القمة الذي لا يُنازع”، في حين تلحق بها مؤسسات أخرى تشهد صعودًا مثل ISGA Management و SUP RH و Fès Business Sc.