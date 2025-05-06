الكشف عن قائمة أفضل مدارس الهندسة والإدارة في المغرب لعام 2025
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تم نشر تصنيف “أفضل المدارس في المغرب 2024-2025” الخاص بالمدارس الهندسية ومدارس الإدارة في المغرب مؤخرًا.
هذا التصنيف تم إعداده من قبل “كامبوس ماج”، بعد أن إعتمد على آراء أكثر من 60 مديرًا للموارد البشرية في الشركات المغربية الكبرى وتقييم لمؤسسات معترف بها من قبل الدولة وفقًا لثلاثة معايير: الشهرة، جودة الخريجين، والرواتب.
في فئة المدارس الهندسية العامة، تميزت المدرسة المركزية الدار البيضاء بدخولها إلى تصنيف Top Tier 1 رغم حداثتها، إلى جانب المدرسة المحمدية للمهندسين و مدرسة العلوم والهندسة التابعة لجامعة الأخوين.
أما بالنسبة للمدارس الهندسية الخاصة، فقد حققت ISGA، التابعة لمجموعة إدفانتيس، تقدمًا ملحوظًا بدخولها أيضًا إلى تصنيف Top Tier 1.
أما تصنيف Top Tier 2 للمدارس الهندسية الخاصة، فقد ضم EIGSI الدار البيضاء و ECINE، في حين دخلت مؤسستان متخصصتان في مجالات الصحة وهما ESGB-UM6SS و مدرسة المهندسين أبو القاسم، إلى التصنيف لأول مرة.
فيما يتعلق بالمدارس العامة للإدارة، أكدت كل من جامعة الأخوين و ENCG سطات و ISCAE ريادتها، “حيث تتمتع بسمعة راسخة بفضل تميزها الأكاديمي وملاءمتها لاحتياجات الشركات”، حسبما ذكر البيان.
من جهة المدارس الخاصة، يعتبر ESCA مدرسة الإدارة و HEM و Rabat Business School “ثلاثي القمة الذي لا يُنازع”، في حين تلحق بها مؤسسات أخرى تشهد صعودًا مثل ISGA Management و SUP RH و Fès Business Sc.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
64 تعليقات
جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي
المدارس اللي تصنفات فالقمة كيبان أنها خدامة مزيان وكتعطي نتائج كتشرف
المدارس اللي تصنفات فالقمة كيبان أنها خدامة مزيان وكتعطي نتائج كتشرف
جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي
المدارس اللي تصنفات فالقمة كيبان أنها خدامة مزيان وكتعطي نتائج كتشرف
دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم
المدارس اللي تصنفات فالقمة كيبان أنها خدامة مزيان وكتعطي نتائج كتشرف
كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى
كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى
التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل
التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل
اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات
دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم
كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى
اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات
جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي
اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات
هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو
اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات
كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى
جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي
المدارس اللي تصنفات فالقمة كيبان أنها خدامة مزيان وكتعطي نتائج كتشرف
المدارس الخاصة بحال ISGA وESCA بدات كتفرض راسها وكتنافس المدارس العمومية
دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم
التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل
جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي
هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو
هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو
هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو
التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل
هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو
التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل
هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو
اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات
كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى
جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي
التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل
جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي
المدارس الخاصة بحال ISGA وESCA بدات كتفرض راسها وكتنافس المدارس العمومية
اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات
المدارس اللي تصنفات فالقمة كيبان أنها خدامة مزيان وكتعطي نتائج كتشرف
كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى
دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم
كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى
اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات
هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو
المدارس اللي تصنفات فالقمة كيبان أنها خدامة مزيان وكتعطي نتائج كتشرف
هاد التصنيفات تقدر تعاون الطلبة يختارو المدارس حسب الأهداف ديالهم والمسارات اللي بغاو
دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم
دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم
المدارس الخاصة بحال ISGA وESCA بدات كتفرض راسها وكتنافس المدارس العمومية
دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم
المدارس الخاصة بحال ISGA وESCA بدات كتفرض راسها وكتنافس المدارس العمومية
اللي زوين هو دخول مدارس الصحة للهندسة بحال أبو القاسم هادشي كيبين التنوع فالاختصاصات
دخول المدرسة المركزية فتصنيف عالي رغم أنها جديدة كيأكد أن الجودة ماشي ضروري مرتبطة بالقدم
المدارس الخاصة بحال ISGA وESCA بدات كتفرض راسها وكتنافس المدارس العمومية
المدارس الخاصة بحال ISGA وESCA بدات كتفرض راسها وكتنافس المدارس العمومية
المدارس الخاصة بحال ISGA وESCA بدات كتفرض راسها وكتنافس المدارس العمومية
التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل
المدارس الخاصة بحال ISGA وESCA بدات كتفرض راسها وكتنافس المدارس العمومية
كنتمناو تبقى هاد المؤسسات كتحسن الجودة باش التعليم العالي فالمغرب يبقى فالمستوى
التصنيف مبني على آراء المهنيين وهادشي كيعطيه مصداقية كبيرة خصوصا فالسوق الشغل
جامعات بحال الأخوين وENCG سطات وISCAE باقين محافظين على مكانتهم بسبب التكوين القوي
المدارس اللي تصنفات فالقمة كيبان أنها خدامة مزيان وكتعطي نتائج كتشرف