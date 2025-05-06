كاردينال مولود بمراكش مرشح لخلافة البابا فرنسيس

هبة بريس – محمد الهروالي

وسط حالة ترقب عالمية، برز اسم الكاردينال دومينيك مامبيرتي، المولود بمدينة مراكش سنة 1952، كأحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة البابا فرنسيس، الذي وافته المنية مؤخرًا، وذلك بحسب معطيات تداولتها عدة مصادر كنسية وإعلامية.

مامبيرتي، الذي غادر المغرب في طفولته إلى جزيرة كورسيكا رفقة أسرته، قبل أن يستقر في شرق فرنسا، شق مسارًا دبلوماسيًا لافتًا داخل الكنيسة الكاثوليكية، جعله يتبوأ مناصب رفيعة، ويصير من بين الكرادلة المقربين من دوائر القرار في الفاتيكان.

ويُنتظر أن يُعقد الكونكلاف، وهو الاجتماع السري لكرادلة الكنيسة الكاثوليكية، خلال الأيام القليلة المقبلة داخل كنيسة السيستين بالفاتيكان، من أجل انتخاب بابا جديد. ويشارك في هذا الاجتماع حوالي 120 كاردينالًا، تتوفر فيهم شروط التصويت، وأبرزها أن يكونوا دون سن الثمانين.

عملية الانتخاب تتم عبر تصويت سري، ويشترط فيها حصول المرشح على ثلثي أصوات الكرادلة. وعند التوافق على اسم، يُطلق دخان أبيض من مدخنة الكنيسة، كإشارة للعالم بنجاح الانتخاب، بينما يشير الدخان الأسود إلى فشل الجولات الأولى في الحسم.

وفي حال انتخابه، يُسأل الكاردينال المنتخَب إن كان يقبل المنصب، ثم يُطلب منه اختيار اسم بابوي جديد، قبل أن يُطل من شرفة كاتدرائية القديس بطرس ليعلن للعالم: “Habemus Papam” (لدينا بابا).

وفي حال تم اختيار مامبيرتي، فسيكون أول بابا في التاريخ الحديث وُلد في المغرب، و بالضبط مراكش ما سيُشكل حدثًا رمزيًا يعكس التنوع الثقافي داخل الكنيسة الكاثوليكية.