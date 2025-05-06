كاردينال مولود بمراكش مرشح لخلافة البابا فرنسيس
هبة بريس – محمد الهروالي
وسط حالة ترقب عالمية، برز اسم الكاردينال دومينيك مامبيرتي، المولود بمدينة مراكش سنة 1952، كأحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة البابا فرنسيس، الذي وافته المنية مؤخرًا، وذلك بحسب معطيات تداولتها عدة مصادر كنسية وإعلامية.
مامبيرتي، الذي غادر المغرب في طفولته إلى جزيرة كورسيكا رفقة أسرته، قبل أن يستقر في شرق فرنسا، شق مسارًا دبلوماسيًا لافتًا داخل الكنيسة الكاثوليكية، جعله يتبوأ مناصب رفيعة، ويصير من بين الكرادلة المقربين من دوائر القرار في الفاتيكان.
ويُنتظر أن يُعقد الكونكلاف، وهو الاجتماع السري لكرادلة الكنيسة الكاثوليكية، خلال الأيام القليلة المقبلة داخل كنيسة السيستين بالفاتيكان، من أجل انتخاب بابا جديد. ويشارك في هذا الاجتماع حوالي 120 كاردينالًا، تتوفر فيهم شروط التصويت، وأبرزها أن يكونوا دون سن الثمانين.
عملية الانتخاب تتم عبر تصويت سري، ويشترط فيها حصول المرشح على ثلثي أصوات الكرادلة. وعند التوافق على اسم، يُطلق دخان أبيض من مدخنة الكنيسة، كإشارة للعالم بنجاح الانتخاب، بينما يشير الدخان الأسود إلى فشل الجولات الأولى في الحسم.
وفي حال انتخابه، يُسأل الكاردينال المنتخَب إن كان يقبل المنصب، ثم يُطلب منه اختيار اسم بابوي جديد، قبل أن يُطل من شرفة كاتدرائية القديس بطرس ليعلن للعالم: “Habemus Papam” (لدينا بابا).
وفي حال تم اختيار مامبيرتي، فسيكون أول بابا في التاريخ الحديث وُلد في المغرب، و بالضبط مراكش ما سيُشكل حدثًا رمزيًا يعكس التنوع الثقافي داخل الكنيسة الكاثوليكية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
64 تعليقات
الكنيسة محتاجة وجه جديد ومامبيرتي يقدر يكون تغيير إيجابي
هاد الشي كيعكس أن المغرب بلاد التنوع والتسامح الديني والعيش المشترك
الحدث غادي يكون تاريخي الى تم انتخابو واسم المغرب غادي يسطع عالميا
هادشي كيأكد أن المغاربة فين ما مشاو كيبرزو وكيصنعو الفرق
الكنيسة محتاجة وجه جديد ومامبيرتي يقدر يكون تغيير إيجابي
العالم كامل كيتسنى الدخان الأبيض والمغاربة كيتسناو يشوفو ولد بلادهم فالقمة
لو فعلا ولى البابا غادي يكون فخر كبير للمغرب وخصوصا لمراكش
مامبيرتي من مراكش للڤاتيكان قصة غريبة وعجيبة كتبيّن كيف القدر كيدوّر
لو فعلا ولى البابا غادي يكون فخر كبير للمغرب وخصوصا لمراكش
الكونكلاف ديما كيسخن الجو داخل الفاتيكان وهاد المرة كيهمنا بزاف
مامبيرتي من مراكش للڤاتيكان قصة غريبة وعجيبة كتبيّن كيف القدر كيدوّر
الكنيسة محتاجة وجه جديد ومامبيرتي يقدر يكون تغيير إيجابي
الكنيسة محتاجة وجه جديد ومامبيرتي يقدر يكون تغيير إيجابي
الحدث غادي يكون تاريخي الى تم انتخابو واسم المغرب غادي يسطع عالميا
العالم كامل كيتسنى الدخان الأبيض والمغاربة كيتسناو يشوفو ولد بلادهم فالقمة
العالم كامل كيتسنى الدخان الأبيض والمغاربة كيتسناو يشوفو ولد بلادهم فالقمة
العالم كامل كيتسنى الدخان الأبيض والمغاربة كيتسناو يشوفو ولد بلادهم فالقمة
العالم كامل كيتسنى الدخان الأبيض والمغاربة كيتسناو يشوفو ولد بلادهم فالقمة
لو فعلا ولى البابا غادي يكون فخر كبير للمغرب وخصوصا لمراكش
مامبيرتي من مراكش للڤاتيكان قصة غريبة وعجيبة كتبيّن كيف القدر كيدوّر
هادشي كيأكد أن المغاربة فين ما مشاو كيبرزو وكيصنعو الفرق
لو فعلا ولى البابا غادي يكون فخر كبير للمغرب وخصوصا لمراكش
الحدث غادي يكون تاريخي الى تم انتخابو واسم المغرب غادي يسطع عالميا
مامبيرتي من مراكش للڤاتيكان قصة غريبة وعجيبة كتبيّن كيف القدر كيدوّر
الكونكلاف ديما كيسخن الجو داخل الفاتيكان وهاد المرة كيهمنا بزاف
مامبيرتي من مراكش للڤاتيكان قصة غريبة وعجيبة كتبيّن كيف القدر كيدوّر
هادشي كيأكد أن المغاربة فين ما مشاو كيبرزو وكيصنعو الفرق
العالم كامل كيتسنى الدخان الأبيض والمغاربة كيتسناو يشوفو ولد بلادهم فالقمة
مامبيرتي من مراكش للڤاتيكان قصة غريبة وعجيبة كتبيّن كيف القدر كيدوّر
الكونكلاف ديما كيسخن الجو داخل الفاتيكان وهاد المرة كيهمنا بزاف
هادشي كيأكد أن المغاربة فين ما مشاو كيبرزو وكيصنعو الفرق
الكنيسة محتاجة وجه جديد ومامبيرتي يقدر يكون تغيير إيجابي
هاد الشي كيعكس أن المغرب بلاد التنوع والتسامح الديني والعيش المشترك
الكونكلاف ديما كيسخن الجو داخل الفاتيكان وهاد المرة كيهمنا بزاف
لو فعلا ولى البابا غادي يكون فخر كبير للمغرب وخصوصا لمراكش
مامبيرتي من مراكش للڤاتيكان قصة غريبة وعجيبة كتبيّن كيف القدر كيدوّر
الحدث غادي يكون تاريخي الى تم انتخابو واسم المغرب غادي يسطع عالميا
الكنيسة محتاجة وجه جديد ومامبيرتي يقدر يكون تغيير إيجابي
هاد الشي كيعكس أن المغرب بلاد التنوع والتسامح الديني والعيش المشترك
العالم كامل كيتسنى الدخان الأبيض والمغاربة كيتسناو يشوفو ولد بلادهم فالقمة
لو فعلا ولى البابا غادي يكون فخر كبير للمغرب وخصوصا لمراكش
الكنيسة محتاجة وجه جديد ومامبيرتي يقدر يكون تغيير إيجابي
هادشي كيأكد أن المغاربة فين ما مشاو كيبرزو وكيصنعو الفرق
العالم كامل كيتسنى الدخان الأبيض والمغاربة كيتسناو يشوفو ولد بلادهم فالقمة
لو فعلا ولى البابا غادي يكون فخر كبير للمغرب وخصوصا لمراكش
هادشي كيأكد أن المغاربة فين ما مشاو كيبرزو وكيصنعو الفرق
الكونكلاف ديما كيسخن الجو داخل الفاتيكان وهاد المرة كيهمنا بزاف
الحدث غادي يكون تاريخي الى تم انتخابو واسم المغرب غادي يسطع عالميا
الكونكلاف ديما كيسخن الجو داخل الفاتيكان وهاد المرة كيهمنا بزاف
هاد الشي كيعكس أن المغرب بلاد التنوع والتسامح الديني والعيش المشترك
مامبيرتي من مراكش للڤاتيكان قصة غريبة وعجيبة كتبيّن كيف القدر كيدوّر
لو فعلا ولى البابا غادي يكون فخر كبير للمغرب وخصوصا لمراكش
الحدث غادي يكون تاريخي الى تم انتخابو واسم المغرب غادي يسطع عالميا
الكونكلاف ديما كيسخن الجو داخل الفاتيكان وهاد المرة كيهمنا بزاف
هاد الشي كيعكس أن المغرب بلاد التنوع والتسامح الديني والعيش المشترك
هاد الشي كيعكس أن المغرب بلاد التنوع والتسامح الديني والعيش المشترك
هادشي كيأكد أن المغاربة فين ما مشاو كيبرزو وكيصنعو الفرق