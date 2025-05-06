وزير الشؤون الإسلامية السعودي يزور المغرب لتعزيز التعاون الديني

هبة بريس

وصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، في بداية زيارة رسمية إلى المغرب تستمر لعدة أيام، وذلك بدعوة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق.

وكان في استقباله لدى وصوله سفير السعودية لدى المغرب، سامي بن عبدالله الصالح، إلى جانب المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات، مولاي المهدي حمداوي علوي، ورئيس المجلس العلمي المحلي للنواصر، محمد الزياني، وعدد من المسؤولين المحليين.

وتتضمن الزيارة افتتاح معرض “جسور” في نسخته السابعة بمدينة مراكش، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، ويعد من مشاريعها لتعزيز التواصل الثقافي والديني مع الدول الإسلامية، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.

كما سيجري الوزير خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين مغاربة، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من الجوامع والجامعات والمراكز العلمية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات العمل الإسلامي.