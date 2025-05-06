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وزير الشؤون الإسلامية السعودي يزور المغرب لتعزيز التعاون الديني

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يزور المغرب لتعزيز التعاون الديني

6 مايو، 2025 - 10:37 مساءً
72

هبة بريس

وصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، في بداية زيارة رسمية إلى المغرب تستمر لعدة أيام، وذلك بدعوة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق.

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يزور المغرب لتعزيز التعاون الديني

وكان في استقباله لدى وصوله سفير السعودية لدى المغرب، سامي بن عبدالله الصالح، إلى جانب المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات، مولاي المهدي حمداوي علوي، ورئيس المجلس العلمي المحلي للنواصر، محمد الزياني، وعدد من المسؤولين المحليين.

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يزور المغرب لتعزيز التعاون الديني

وتتضمن الزيارة افتتاح معرض “جسور” في نسخته السابعة بمدينة مراكش، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، ويعد من مشاريعها لتعزيز التواصل الثقافي والديني مع الدول الإسلامية، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.

كما سيجري الوزير خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين مغاربة، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من الجوامع والجامعات والمراكز العلمية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات العمل الإسلامي.

6 مايو، 2025 - 10:37 مساءً
72

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‫72 تعليقات

  1. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  2. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  3. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  6. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  7. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  8. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  10. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  16. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  17. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  18. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  19. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  21. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  23. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  27. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  28. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  31. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  35. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  36. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  37. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  38. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  39. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  40. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  41. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  42. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  43. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  44. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  45. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  46. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  47. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  48. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  49. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  50. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  51. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  53. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  54. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  56. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  57. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  58. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  59. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  60. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  61. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  62. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

  64. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  65. زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة

    رد

  66. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  69. مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي

    رد

  70. هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم

    رد

  72. التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف

    رد

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