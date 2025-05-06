وزير الشؤون الإسلامية السعودي يزور المغرب لتعزيز التعاون الديني
هبة بريس
وصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، في بداية زيارة رسمية إلى المغرب تستمر لعدة أيام، وذلك بدعوة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق.
وكان في استقباله لدى وصوله سفير السعودية لدى المغرب، سامي بن عبدالله الصالح، إلى جانب المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات، مولاي المهدي حمداوي علوي، ورئيس المجلس العلمي المحلي للنواصر، محمد الزياني، وعدد من المسؤولين المحليين.
وتتضمن الزيارة افتتاح معرض “جسور” في نسخته السابعة بمدينة مراكش، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، ويعد من مشاريعها لتعزيز التواصل الثقافي والديني مع الدول الإسلامية، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.
كما سيجري الوزير خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين مغاربة، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من الجوامع والجامعات والمراكز العلمية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات العمل الإسلامي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
72 تعليقات
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
زيارة بحال هادي كتعكس العلاقة القوية بين المغرب والسعودية فمجال الدين والثقافة
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
المعرض لي غادي يتفتح فمراكش كيقدر يكون فرصة مهمة للتبادل الثقافي والديني
مزيان يكونو لقاءات بين المسؤولين باش يتم تبادل التجارب وتطوير العمل الإسلامي
هاد النوع من الزيارات كيعزز الروابط بين الدول الإسلامية وكيقوي التضامن والتفاهم
نتمنى تكون الزيارة مثمرة وتخرج بنتائج عملية تعود بالنفع على البلدين
التعاون فمجال الوسطية والاعتدال مهم بزاف خصوصا فهذ الوقت لي كيعرف بزاف ديال التطرف