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جماعة أولاد الطيب
جماعة أولاد الطيب

مستشار بجماعة أولاد الطيب يفجرها: “الرئيس عطاني 4 مليون رشوة باش نصوّت عليه وكليتها ليه”

6 مايو، 2025 - 9:07 مساءً
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هبة بريس

فجّر أحد المستشارين الجماعيين بجماعة أولاد الطيب، نواحي فاس، تصريحاً مثيراً للجدل خلال اجتماع داخلي، حيث كشف أنه تلقى مبلغ 4 ملايين سنتيم كرشوة من رئيس الجماعة، مقابل التصويت لصالحه.

وقال المستشار، في تصريح صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “الرئيس عطاني 4 مليون باش نصوّت عليه، ولكن كلّيتها ليه، حيت هو شلاهبي وما كيستاهلش الثقة.”

تصريح المستشار الجماعي خلق حالة من الصدمة والجدل حول نزاهة العمليات الانتخابية داخل المجالس الجماعية.

وطالب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بضرورة التدخل العاجل للسلطات المختصة من أجل فتح تحقيق شفاف في هذه التصريحات، التي تمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة، وبالعملية الديمقراطية برمّتها.

ولم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من رئيس الجماعة المعني بالاتهام، كما لم تعلن السلطات القضائية أو الإدارية عن اتخاذ أي إجراء.

6 مايو، 2025 - 9:07 مساءً
24

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‫24 تعليقات

  12. خاص تكون مراقبة صارمة وتعليمات واضحة باش يتردع كل من سولت ليه نفسو يتلاعب بالإرادة الشعبية

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  13. خاص تكون مراقبة صارمة وتعليمات واضحة باش يتردع كل من سولت ليه نفسو يتلاعب بالإرادة الشعبية

    رد

  16. خاص تكون مراقبة صارمة وتعليمات واضحة باش يتردع كل من سولت ليه نفسو يتلاعب بالإرادة الشعبية

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