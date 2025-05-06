مستشار بجماعة أولاد الطيب يفجرها: “الرئيس عطاني 4 مليون رشوة باش نصوّت عليه وكليتها ليه”
هبة بريس
فجّر أحد المستشارين الجماعيين بجماعة أولاد الطيب، نواحي فاس، تصريحاً مثيراً للجدل خلال اجتماع داخلي، حيث كشف أنه تلقى مبلغ 4 ملايين سنتيم كرشوة من رئيس الجماعة، مقابل التصويت لصالحه.
وقال المستشار، في تصريح صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “الرئيس عطاني 4 مليون باش نصوّت عليه، ولكن كلّيتها ليه، حيت هو شلاهبي وما كيستاهلش الثقة.”
تصريح المستشار الجماعي خلق حالة من الصدمة والجدل حول نزاهة العمليات الانتخابية داخل المجالس الجماعية.
وطالب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بضرورة التدخل العاجل للسلطات المختصة من أجل فتح تحقيق شفاف في هذه التصريحات، التي تمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة، وبالعملية الديمقراطية برمّتها.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من رئيس الجماعة المعني بالاتهام، كما لم تعلن السلطات القضائية أو الإدارية عن اتخاذ أي إجراء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
24 تعليقات
إلى كانت هاد التصريحات صحيحة خاص تدخل عاجل من القضاء باش يوضح الحقيقة
هاد الشي كيخلينا نفقدو الثقة فالمجالس المحلية وفي الناس اللي مفروض يمثلونا
هاد النوع من التصرفات كيضرب فالمؤسسات وكيقوي العزوف على التصويت
ماشي معقول تبقى الديمقراطية لعبة ديال البيع والشراء فالأصوات
هاد النوع من التصرفات كيضرب فالمؤسسات وكيقوي العزوف على التصويت
إلى كانت هاد التصريحات صحيحة خاص تدخل عاجل من القضاء باش يوضح الحقيقة
هاد النوع من التصرفات كيضرب فالمؤسسات وكيقوي العزوف على التصويت
المستشار اللي خدا الرشوة وكيعترف بها بصوتو خاصو يتحاسب هو والرئيس
ماشي معقول تبقى الديمقراطية لعبة ديال البيع والشراء فالأصوات
هاد الشي كيخلينا نفقدو الثقة فالمجالس المحلية وفي الناس اللي مفروض يمثلونا
كاينين مواطنين كيصوتو بنيّة وحسن نية ولكن كيتصدمو من هاد الفضائح
خاص تكون مراقبة صارمة وتعليمات واضحة باش يتردع كل من سولت ليه نفسو يتلاعب بالإرادة الشعبية
خاص تكون مراقبة صارمة وتعليمات واضحة باش يتردع كل من سولت ليه نفسو يتلاعب بالإرادة الشعبية
الفساد الانتخابي ولى كيبان للعيان بلا خجل ولا خوف من القانون
المستشار اللي خدا الرشوة وكيعترف بها بصوتو خاصو يتحاسب هو والرئيس
خاص تكون مراقبة صارمة وتعليمات واضحة باش يتردع كل من سولت ليه نفسو يتلاعب بالإرادة الشعبية
الفساد الانتخابي ولى كيبان للعيان بلا خجل ولا خوف من القانون
كاينين مواطنين كيصوتو بنيّة وحسن نية ولكن كيتصدمو من هاد الفضائح
إلى كانت هاد التصريحات صحيحة خاص تدخل عاجل من القضاء باش يوضح الحقيقة
كاينين مواطنين كيصوتو بنيّة وحسن نية ولكن كيتصدمو من هاد الفضائح
هاد الشي كيخلينا نفقدو الثقة فالمجالس المحلية وفي الناس اللي مفروض يمثلونا
ماشي معقول تبقى الديمقراطية لعبة ديال البيع والشراء فالأصوات
المستشار اللي خدا الرشوة وكيعترف بها بصوتو خاصو يتحاسب هو والرئيس
الفساد الانتخابي ولى كيبان للعيان بلا خجل ولا خوف من القانون