الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء
هبة بريس
قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، اليوم الاثنين، بباكو، بزيارة ممر الشرف حيث وضعت سموها إكليلا من الزهور أمام قبر الزعيم الوطني حيدر علييف تكريما لروحه.
ولدى وصولها إلى ممر الشرف، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، السيد محمد أورخان، كبير مستشاري ديوان رئيس جمهورية أذربيجان فخامة السيد إلهام علييف.
إثر ذلك، توجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى ممر الشهداء تكريما لذكرى الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال أذربيجان، حيث وضعت سموها إكليلا من زهور القرنفل الأحمر على أربعة من قبور الشهداء.
وبهذه المناسبة، قامت صاحبة السمو الملكي، بوضع إكليل من الزهور أمام الشعلة الأبدية.
وجرت هذه الزيارة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد ، وسفير جلالة الملك في باكو السيد محمد عادل أمبارش، والكاتبة العامة لمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط للا نزهة العلوي، والمدير العام لدار الصانع السيد طارق صديق.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
مشاركة الوفد المغربي كتعكس الأهمية الكبيرة للحدث
باقة الزهور كانت رمز للمحبة والسلام والتقدير
ممر الشهداء كان محطة مؤثرة بزاف فهاد الزيارة
زيارة للا حسناء كانت فهاد السياق الرسمي والراقي
الشعلة الأبدية كتشهد على استمرارية الروح الوطنية
هاد الزيارة تعبر على الاحترام الكبير للرموز الوطنية فاذربيجان
الوفد اللي رافق للا حسناء كيعكس التنسيق المؤسساتي المغربي
صاحبة السمو الملكي وفت العهد ديالها بالحفاظ على الرمزية الثقافية
تكريم الزعيم الوطني حيدر علييف كيبين عمق العلاقات
هاد الزيارة عندها دلالة ثقافية وسياسية فالمستوى الدولي
القرنفل الأحمر معبر بزاف فهاد النوع من التكريم