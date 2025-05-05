لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني.. وهذه تفاصيل اللقاء

هبة بريس

استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها على رأس وفد هام يضم مسؤولين سامين في قطاع الداخلية واللامركزية، تمتد من 4 إلى 8 ماي الجاري.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب – جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات التنموية الراهنة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين أجريا مباحثات موسعة تم خلالها استعراض التجربة المغربية في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية، والتباحث بشأن سبل توسيع وتطوير آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، أكد الجانبان على أهمية الارتقاء بالتعاون اللامركزي باعتباره آلية محورية لتعزيز الحكامة الترابية والتنمية المجالية، مشيرا إلى أنهما أبديا رغبة مشتركة في إرساء شراكات فاعلة بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الموريتانية، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين تدبير النفايات الصلبة والخدمات المحلية والتنمية الحضرية والتخطيط الترابي والتحول الرقمي.

كما تم، في هذا السياق، الوقوف على حصيلة التعاون اللامركزي المغربي – الموريتاني، والذي عرف تقدما ملموسا في السنوات الأخيرة من خلال مجموعة من المشاريع بين الجماعات الترابية للبلدين، بما يفتح المجال لبلورة آليات جديدة للارتقاء بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية نموذجية.

وخلص بلاغ وزارة الداخلية إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية – الموريتانية، وكذا الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون المغربي – الموريتاني في مجال تدبير الشأن الترابي، وذلك في إطار روح الأخوة والتكامل التي تجمع بين البلدين الشقيقين.