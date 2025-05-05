close button
لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني.. وهذه تفاصيل اللقاء

لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني.. وهذه تفاصيل اللقاء

5 مايو، 2025 - 4:22 مساءً
7

هبة بريس

استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها على رأس وفد هام يضم مسؤولين سامين في قطاع الداخلية واللامركزية، تمتد من 4 إلى 8 ماي الجاري.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب – جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات التنموية الراهنة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين أجريا مباحثات موسعة تم خلالها استعراض التجربة المغربية في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية، والتباحث بشأن سبل توسيع وتطوير آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، أكد الجانبان على أهمية الارتقاء بالتعاون اللامركزي باعتباره آلية محورية لتعزيز الحكامة الترابية والتنمية المجالية، مشيرا إلى أنهما أبديا رغبة مشتركة في إرساء شراكات فاعلة بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الموريتانية، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين تدبير النفايات الصلبة والخدمات المحلية والتنمية الحضرية والتخطيط الترابي والتحول الرقمي.

كما تم، في هذا السياق، الوقوف على حصيلة التعاون اللامركزي المغربي – الموريتاني، والذي عرف تقدما ملموسا في السنوات الأخيرة من خلال مجموعة من المشاريع بين الجماعات الترابية للبلدين، بما يفتح المجال لبلورة آليات جديدة للارتقاء بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية نموذجية.

وخلص بلاغ وزارة الداخلية إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية – الموريتانية، وكذا الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون المغربي – الموريتاني في مجال تدبير الشأن الترابي، وذلك في إطار روح الأخوة والتكامل التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

5 مايو، 2025 - 4:22 مساءً
7

مقالات ذات صلة

ألباريس يشيد بدور المغرب في إعادة الكهرباء ويجدد دعم إسبانيا للحكم الذاتي

ألباريس يشيد بدور المغرب في إعادة الكهرباء ويجدد دعم…

2025-05-05 / 17:01
مجلس المستشارين يرفع النسق لتعزيز الديبلوماسية الموازية و الترافع المؤسساتي

مجلس المستشارين يرفع النسق لتعزيز الديبلوماسية الموازية و الترافع…

2025-05-05 / 16:49
الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء

الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء

2025-05-05 / 15:59
الدكتور محمد الطيار

فهم الطبيعة القانونية لقضية الصحراء.. مداخل استراتيجية يقدمها الدكتور…

2025-05-04 / 15:31
صورة من المؤتمر الحزبي

أكادير.. فوضى في مؤتمر حزبي بسبب “وجبة غداء”

2025-05-04 / 12:33
الملك محمد السادس أمير المؤمنين

قيادي فلسطيني يشيد بأدوار الملك محمد السادس في دعم…

2025-05-04 / 09:19
المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين

المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يدعم الوحدة الترابية للمغرب

2025-05-03 / 23:57
لحسن السعدي

السعدي: أخنوش يدعم ويرد الاعتبار للشباب على عكس بعض…

2025-05-03 / 23:28
أخنوش من الداخلة

من الداخلة.. أخنوش يعدد الإنجازات الإجتماعية لحكومته ويرد على…

2025-05-03 / 22:12
الطالبي العلمي في الغابون

الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب…

2025-05-03 / 21:23

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى