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محمد اوزين
محمد اوزين

بسبب عبارة “شوف على نماذج”.. الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة اوزين على لجنة الأخلاقيات

6 مايو، 2025 - 9:20 صباحًا
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هبة بريس – الرباط

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب, رئيس الغرقة الاولى رشيد الطالبي العلمي بإحالة محمد اوزين على لجنة الاخلاقيات.

وجلء في طلب الفريق أنه “على إثر العبارات المشينة التي استعملها رئيس الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 05 ماي 2025، النائب محمد أوزين، في حق السيد النائب المحترم د.العياشي الفرفار ، والتي لا تليق برئاسة هذه المؤسسة الدستورية، ولا بأعرافها، والتي وصلت حد السب العلني ، مستغلا بشكل غير مقبول منصة الرئاسة، والنقل المباشر لوقائع الجلسة الدستورية، والتي تضمنت إيحاءات مستفزة وغير مقبولة من طرف مسير الجلسة، تفيد بأن عضو الفريق قد قام بحركات غير أخلاقية، وهو ما ينفيه قطعا السيد النائب المحترم العياشي الفرفار.”

وعليه، يضيف الفريق, “نلتمس منكم السيد الرئيس المحترم، وحفاظا على حرمة مؤسستنا الدستورية، ومكانتها لدى عموم المواطنات والمواطنين، ودرءا لكل ما يمكن أن يفهم منه، وصونا لحرمة السيد النائب العياشي الفرفار، نطلب منكم السيد الرئيس المحترم فتح تحقيق مستعجل في النازلة، من خلال تفريغ محتويات الجلسة المصورة، وإحالة هذا الأمر الى لجنة الاخلاقيات
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام”

هذا وشهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين حالة من الفوضى والمشاداة الكلامية بين اةنواب بسبب غياب وزراء عن جلسات المساءلة الاسبوعية.

6 مايو، 2025 - 9:20 صباحًا
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