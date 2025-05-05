ألباريس يشيد بدور المغرب في إعادة الكهرباء ويجدد دعم إسبانيا للحكم الذاتي

سعيد الحارثي مدريد

في تصريح رسمي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني، أكد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، السيد خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين, على الطابع “المتميز والرفيع” للعلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمملكة المغربية، مشيدًا بالدور الريادي الذي لعبه المغرب خلال أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق من إسبانيا الأسبوع الماضي.

وأوضح الوزير أن التعاون السريع والمباشر مع الرباط مكن من إعادة التيار الكهربائي في وقت قياسي، مشددا على أن هذا الموقف يجسد روح الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين البلدين.

ولم يفت رئيس الدبلوماسية الإسبانية التذكير بـ”المرحلة الجديدة” التي دشنتها العلاقات الثنائية منذ أبريل 2022، عقب الرسالة الشهيرة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي أعرب فيها عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي كقاعدة جدية وواقعية وذات مصداقية لحل النزاع حول الأقاليم الجنوبية.

وفي ذات السياق، أبرز ألباريس أن التعاون بين الرباط ومدريد لم يعد يقتصر فقط على الملفات السياسية والأمنية، بل شمل أيضا المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تم تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في حجم التبادل التجاري الثنائي بلغ 23 مليار يورو، مما يجعل المغرب أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار والثقة والاحترام المتبادل، داعيا إلى مواصلة العمل وفق هذا النهج البناء لما فيه مصلحة الشعبين الجارين.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تعميق التكامل بين الضفتين، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المتعددة، ما يفتح آفاقا جديدة لعلاقة يراهن عليها الطرفان كنموذج ناجح للتعاون