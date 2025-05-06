أخنوش يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027

هبة بريس

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي تهدف إلى جعل التجارة في خدمة النمو والتشغيل، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.

وخلال الاجتماع، قدم عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي ترتكز على 3 أهداف استراتيجية، تتمثل في إحداث حوالي 76.000 منصب شغل جديد، وتوسيع القاعدة التصديرية عبر خلق 400 شركة تصدير جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق 84 مليار درهم إضافية في مجال الصادرات، من خلال استغلال الإمكانيات الموجودة والاستفادة من تقلبات التجارة الدولية.

وأبرز عزيز أخنوش خلال الاجتماع، أن الحكومة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، مؤكدا أهمية مواكبة وتحفيز المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على دخول مجال التصدير.

جدير بالذكر أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، تضم 6 أوراش إصلاحية من بينها: تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.