مجلس المستشارين يرفع النسق لتعزيز الديبلوماسية الموازية و الترافع المؤسساتي
هبة بريس ـ الرباط
افتتحت اليوم الإثنين بمقر مجلس المستشارين، أشغال ندوة وطنية محورية حول موضوع “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”.
وتأتي هذه الندوة في سياق دينامية وطنية متصاعدة وتحديات دولية متغيرة، تفرض قراءة جديدة للدور المؤسساتي في الدفاع عن الوحدة الترابية.
الندوة تندرج ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الصحراء المغربية، التي أُحدثت بموجب النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتهدف إلى إضفاء طابع مؤسساتي على الجهود الترافعية وتنسيق المبادرات الموجهة لتعزيز موقع المغرب في معركة الدفاع عن وحدته الترابية.
وتشمل خارطة الطريق سلسلة من الأنشطة المواكبة، من جلسات استماع وورشات عمل داخلية، إلى تتبع الإنتاجات الأكاديمية ورصد المساهمات الصادرة عن مختلف الفاعلين المعنيين بالقضية.
وأكدت الأرضية التأطيرية للندوة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في لحظة دقيقة من تطور ملف الصحراء، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية العالمية مع النجاحات الدبلوماسية التي راكمها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
ويستوجب هذا المعطى، وفق المنظمين، تعبئة جماعية للنخب والمؤسسات من أجل بلورة استراتيجيات جديدة تدعم التحرك الوطني في هذا الملف الحساس.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
خاص البرلمان يتابع الإنتاجات الأكاديمية ويستثمر فيها
الدبلوماسية الموازية ولات ضرورة اليوم باش نقويو الموقف المغربي
كينين تطورات جيوسياسية كتأثر مباشرة على مستقبل القضية
تنظيم الندوة يعكس وعي المؤسسات المغربية بخطورة المرحلة
الصحراء المغربية ماشي فقط معركة دبلوماسية هي معركة وجود
النجاحات الدبلوماسية للمغرب خاصها مواكبة مؤسساتية قوية
مجلس المستشارين دار خطوة مهمة فهاد الظرف الحساس
التحديات الدولية كتفرض قراءة جديدة للدور البرلماني فالقضية
الدينامية الوطنية خاصها تأطير مؤسساتي مستمر وفعال
التنسيق بين المبادرات الترافعية غادي يعطي نتيجة احسن
هاد اللقاء غادي يخلق فرص نقاش معمق بين مختلف المتدخلين
كاين حاجة لترافع مؤسساتي منظم ومبني على استراتيجيات واضحة
هاد المبادرة غادي تعزز العمل الجماعي بين الفاعلين فهاد الملف
البرلمان خاصو يكون فالمقدمة باش يساهم فتقوية الدفاع عن الصحراء
الملف ديال الصحراء ما بقى خاصو غير خطابات خاصو برامج عملية
الندوة جات فواحد التوقيت مهم بزاف خصوصا مع التطورات فالملف
الوحدة الترابية ماشي غير قضية سياسية هي قضية وطن كامل