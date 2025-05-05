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مجلس المستشارين يرفع النسق لتعزيز الديبلوماسية الموازية و الترافع المؤسساتي

مجلس المستشارين يرفع النسق لتعزيز الديبلوماسية الموازية و الترافع المؤسساتي

5 مايو، 2025 - 4:49 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط 

افتتحت اليوم الإثنين بمقر مجلس المستشارين، أشغال ندوة وطنية محورية حول موضوع “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”.

وتأتي هذه الندوة في سياق دينامية وطنية متصاعدة وتحديات دولية متغيرة، تفرض قراءة جديدة للدور المؤسساتي في الدفاع عن الوحدة الترابية.

الندوة تندرج ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الصحراء المغربية، التي أُحدثت بموجب النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتهدف إلى إضفاء طابع مؤسساتي على الجهود الترافعية وتنسيق المبادرات الموجهة لتعزيز موقع المغرب في معركة الدفاع عن وحدته الترابية.

وتشمل خارطة الطريق سلسلة من الأنشطة المواكبة، من جلسات استماع وورشات عمل داخلية، إلى تتبع الإنتاجات الأكاديمية ورصد المساهمات الصادرة عن مختلف الفاعلين المعنيين بالقضية.

وأكدت الأرضية التأطيرية للندوة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في لحظة دقيقة من تطور ملف الصحراء، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية العالمية مع النجاحات الدبلوماسية التي راكمها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

ويستوجب هذا المعطى، وفق المنظمين، تعبئة جماعية للنخب والمؤسسات من أجل بلورة استراتيجيات جديدة تدعم التحرك الوطني في هذا الملف الحساس.

5 مايو، 2025 - 4:49 مساءً
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