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دونالد ترامب
دونالد ترامب

ترامب يفرض رسوم 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا

5 مايو، 2025 - 10:00 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة، محذرا من أن هوليوود تتعرض للتدمير بسبب اتجاه الاستوديوهات الأمريكية وصناع الأفلام للعمل خارج البلاد.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “أنا أخول وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة البدء فورا بعملية فرض رسوم بنسبة 100% على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أنتجت على أراض أجنبية”.

وكتب ترامب “صناعة السينما في أمريكا تموت موتا سريعا. دول أخرى تقدم جميع أنواع الحوافز لجذب صناع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيدا عن الولايات المتحدة”.

أضاف “هوليوود، والعديد من المجالات الأخرى داخل الولايات المتحدة، تتعرض للتدمير”، مدعيا أن هذا يشكل تهديدا للأمن القومي.

5 مايو، 2025 - 10:00 صباحًا
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‫6 تعليقات

  1. كاين دول كتقدم تحفيزات كبيرة لصناع السينما وهادشي كيخليهم يهربو من أمريكا

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