مفجع.. وفاة 57 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية
هبة بريس – وكالات
أعلنت مصادر طبية في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57.
وأوضحت المصادر أن أطفال القطاع “أصبحوا بلا مأوى، ويعيشون أوضاعا كارثية في أماكن النزوح”.
وجددت المصادر “النداء العاجل لأحرار العالم، بأن إنقاذ أطفال غزة ليس خيارا بل واجب إنساني”.
وأوقفت إسرائيل في أوائل مارس الماضي دخول المساعدات بكافة أنواعها إلى قطاع غزة، قبل أيام من استئناف الحرب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
هذا واجب انساني ماشي اختيار او مزاج
الوضع في غزة ما بقى يتحمل صمت العالم
الاطفال بلا ماوى وبلا امان وبلا امل
النداء موجه لكل انسان عندو ضمير وكرامة
غزة كتبكي وولادها كيموتو وسط الخراب
الاطفال كيموتو بالجوع وسط سكوت دولي مخزي
الانسانية خاصها تفيق من هاد الكارثة اللي فغزة
الارقام كتزيد كل نهار والسكوت مستمر
كيفاش العالم كيتفرج والاطفال كيموتو بالجوع
اكثر من سبعة وخمسين طفل مات بسبب الجوع