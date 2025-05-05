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مفجع.. وفاة 57 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية

مفجع.. وفاة 57 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية

5 مايو، 2025 - 11:30 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

أعلنت مصادر طبية في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57.

وأوضحت المصادر أن أطفال القطاع “أصبحوا بلا مأوى، ويعيشون أوضاعا كارثية في أماكن النزوح”.

وجددت المصادر “النداء العاجل لأحرار العالم، بأن إنقاذ أطفال غزة ليس خيارا بل واجب إنساني”.

وأوقفت إسرائيل في أوائل مارس الماضي دخول المساعدات بكافة أنواعها إلى قطاع غزة، قبل أيام من استئناف الحرب.

5 مايو، 2025 - 11:30 صباحًا
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