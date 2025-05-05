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بعد 22 عاما.. مايكروسوفت تغلق منصة "سكايب"

بعد 22 عاما.. مايكروسوفت تغلق منصة “سكايب”

5 مايو، 2025 - 12:11 مساءً
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هبة بريس – وكالات

بعد أكثر من 22 عاماً من ريادته لمجال المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، يتوقف برنامج “سكايب” عن العمل اليوم، الإثنين 5 ماي.

وذكرت مايكروسوفت أن هذا القرار يهدف إلى تبسيط عروضها في مجال الاتصالات وتعزيز خدمة “Teams”.

ورغم نجاحه الكبير في بداياته، إلا أن “سكايب” تراجع في السنوات الأخيرة أمام منافسين أكثر مرونة وكفاءة مثل “زووم” و”سلاك”.

ونصحت شركة مايكروسوفت مستخدمي التطبيق الحاليين بالانتقال إلى تطبيقها المجاني “تيمز”، وفقا لموقع “سي إن بي سي”.

وقد حقق “سكايب” شهرة واسعة في العقدين الماضيين، لأنه قدّم وسيلة للتواصل دون الحاجة لدفع تكاليف هاتفية، ولكن في عصر الهواتف الذكية وانتشار وسائل التواصل مثل واتساب تراجع استخدامه ولم يحظَ بنهضة كبيرة خلال التقدم التقني الكبير، حتى أن الكثير من الناس نسوا أن “سكايب” ما زال متاحا نظرا لكثرة خيارات الدردشة الأخرى.

وتسمح مايكروسوفت لمستخدمي “سكايب” بتسجيل الدخول إلى “تيمز” باستخدام بيانات اعتمادهم الحالية، وستُنقل جميع جهات الاتصال والمحادثات التي كانت في “سكايب”، كما يمكن للمستخدمين تصدير بيناتهم الخاصة.

كما قالت الشركة إنها ستتوقف عن بيع اشتراكات “سكايب” الشهرية، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم رصيد استمرار استخدامه في “تيمز”.

5 مايو، 2025 - 12:11 مساءً
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