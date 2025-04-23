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شات جي بي تي
شات جي بي تي

برنامج “ChatGPT” ينقذ سيدة من موت محقق

23 أبريل، 2025 - 7:49 مساءً
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هبة بريس

كشفت لورين بانون، وهي أم لطفلين، أن الذكاء الاصطناعي، وتحديداً برنامج “تشات جي بي تي”، كان له الفضل في اكتشاف إصابتها بسرطان الغدة الدرقية، بعد أن أخفق الأطباء في تشخيص حالتها بشكل دقيق.

أعراض غامضة وتشخيص غير دقيق

بدأت بانون، التي تتنقل بين جزر فيرجن ومدينة ويلمنغتون الأميركية، تشعر في فبراير 2024 بصعوبة في ثني أصابعها، وهي أعراض شبيهة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. وعلى الرغم من أن نتائج الفحوصات الطبية جاءت سلبية، أصر الأطباء على تشخيصها بالمرض ووصفوا لها علاجاً خاصاً به.

لكن حالتها لم تتحسن، بل ازدادت سوءاً، حيث بدأت تعاني من آلام شديدة في المعدة، ما أدى إلى فقدانها أكثر من ستة كيلوغرامات خلال فترة قصيرة. ورغم تدهور صحتها، نسب الأطباء السبب إلى “الارتجاع الحمضي”، بحسب ما أورده موقع “LADbible Group” البريطاني.

تشات جي بي تي يدخل على الخط

في لحظة يأس، لجأت بانون إلى “تشات جي بي تي“، وهو برنامج كانت تستخدمه في عملها، وكتبت له قائمة بأعراضها الصحية. تقول لورين: “بدأت أكتب الأعراض، فاقترح عليّ البرنامج أنني قد أعاني من مرض التهاب الغدة الدرقية، ونصحني بأن أطلب من طبيبي إجراء فحوصات إضافية”.

تشخيص دقيق بفضل الذكاء الاصطناعي

ورغم تشكيك الأطباء في الأمر بسبب غياب تاريخ عائلي للمرض، أصرت بانون على إجراء الفحص، وكانت المفاجأة أن تشخيص الذكاء الاصطناعي كان صحيحاً. إذ كشفت الموجات فوق الصوتية عن وجود ورمين صغيرين في عنقها، وتم التأكد لاحقاً من إصابتها بسرطان الغدة الدرقية.

العملية والعلاج مدى الحياة

خضعت بانون، البالغة من العمر 40 عاماً، لعملية جراحية في يناير 2025، تم خلالها استئصال الغدة الدرقية والعقد اللمفاوية. وهي الآن تخضع لمراقبة طبية دائمة مدى الحياة، معربة عن امتنانها للدور الذي لعبه الذكاء الاصطناعي في إنقاذ حياتها.

23 أبريل، 2025 - 7:49 مساءً
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