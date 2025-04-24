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جنيفياف جانينغروس

سيدة تكسر البروتوكول وتبكي أمام نعش البابا فرنسيس.. من تكون؟ (فيديو)

24 أبريل، 2025 - 10:28 مساءً
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هبة بريس

في مشهد مؤثر واستثنائي، اقتربت الراهبة الفرنسية الأرجنتينية جنيفياف جانينغروس، البالغة من العمر 81 عامًا، من منطقة محظورة مخصصة للكاردينالات والأساقفة والكهنة، لتصلي أمام نعش البابا فرنسيس، في مخالفة للبرتوكول المعتمد داخل الفاتيكان.

لحظة إنسانية مؤثرة أمام النعش

ورغم أن هذه المنطقة مغلقة أمام الزوار العاديين، فقد تم السماح للراهبة جانينغروس بتوديع البابا.
وأظهرت لقطات مصورة اللحظة المؤثرة، حيث اقتربت من النعش بمساعدة أحد المسؤولين، لتنفجر بالبكاء، وسط احترام رجال الأمن الذين لم يتدخلوا، إدراكًا منهم لأهمية اللحظة الإنسانية.

شخصية معروفة في الفاتيكان

تُعد جانينغروس واحدة من الشخصيات البارزة داخل الفاتيكان، إذ دأبت على حضور اللقاءات الأسبوعية للبابا، وكانت تكرّس جهودها لدعم المجتمعات المهمشة من خلال مبادرات إنسانية وشمولية.

وفي يوليوز الماضي، قام البابا فرنسيس بنفسه بزيارة خاصة لها في منطقة أوستيا الساحلية، بلقاء مؤثر في ساحة “لونا بارك”، تكريمًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء.

إقبال كبير على مراسم التوديع

في كاتدرائية القديس بطرس، شارك الآلاف من المشيعين في موكب بطيء لإلقاء النظرة الأخيرة على البابا الراحل.
وقد بدأت مراسم التوديع الأربعاء، وسط إقبال كبير دفع السلطات إلى التفكير في تمديد ساعات الزيارة لتلبية الحشود، حيث زار ما يقارب 20 ألف شخص الكاتدرائية خلال أول 8 ساعات ونصف من افتتاحها للزوار.

24 أبريل، 2025 - 10:28 مساءً
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