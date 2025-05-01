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وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما

1 مايو، 2025 - 11:31 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

توفيت الراهبة البرازيلية، إينا كانابارو لوكاس، أكبر معمرة في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 116 عاما.

وذكرت قاعدة بيانات “لونغيفي كويست”، المختصة بتوثيق بيانات المعمرين، أن كانابارو، المولودة في 8 يونيو 1908، توفيت في البرازيل عن عمر ناهز 116 عاما و326 يوما.

وذكرت قاعدة البيانات، في نعي كانابارو، “على الرغم من أنها ادعت أن تاريخ ميلادها هو 27 مايو 1908، فإن الأبحاث رجحت أنه كان بعد ذلك بـ 11 يوما. وبسبب ضعف بنيتها في طفولتها، شكك كثيرون في قدرتها على البقاء على قيد الحياة”.

وبحسب قاعدة البيانات “عندما سُئلت عن سر طول عمرها، عزت ذلك إلى الرب، قائلة إنه ساعدها على أن تعيش هذه السنوات الطويلة. هو سر الحياة. إنه سر كل شيء”.

1 مايو، 2025 - 11:31 صباحًا
18

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‫18 تعليقات

  15. “هاد الناس اللي كيعيشو بزاف كيخليونا نآمنو بأن الصحة النفسية والإيمان كيلعبو دور كبير.”

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  16. “كلشي كيسول على سر الحياة الطويلة، وهي جاوبات ببساطة: الإيمان بالله… جواب كيخلّي الواحد يفكر!”

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  17. “سبحان الله، قالو ليها فالصغر ما غاديش تعيش، وها هي عمرات قرن وزيادة، فعلاً الأعمار بيد الله.”

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