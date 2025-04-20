اعتقال ممثلة تركية شهيرة بتهمة قتل صديقتها طعنا في إسطنبول!

هبة بريس

ألقت الشرطة التركية، مساء أمس السبت، القبض على الممثلة سيفيل أكداغ، بتهمة قتل صديقتها إليف كيراف طعنًا داخل منزل الضحية الكائن في إسطنبول، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

بداية الجريمة: جدال انتهى بجريمة قتل

وذكرت صحيفة “حرييت” أن شجارًا نشب بين أكداغ وصديقتها، انتهى بقيام الممثلة بطعن كيراف عدة مرات، ما أسفر عن وفاتها في عين المكان.

أفراد عائلة القتيلة، وبعد فشلهم في التواصل معها، أبلغوا الجيران الذين توجهوا إلى منزلها ليجدوها مضرجة في دمائها.

الشرطة تحدد هوية المشتبه بها بسرعة

فور وقوع الجريمة، باشرت الشرطة تحقيقاتها مستعينة بكاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، ليتم تحديد هوية المشتبه بها في وقت وجيز.

وأكدت التحقيقات أن سيفيل أكداغ كانت آخر من شوهدت برفقة كيراف قبل الحادث.

رواية المشتبه بها: “شجار وسُكر وذعر”

وخلال استجوابها، ادعت أكداغ أن خلافًا نشب بينهما صباح يوم الجريمة، تطور إلى شجار جسدي قالت إن كيراف بادرت فيه بالضرب، ما دفعها للدفاع عن نفسها لينتهي الأمر بطعن صديقتها.

وأشارت إلى أنها كانت تحت تأثير الكحول، وأصيبت بذعر شديد، ما دفعها لمحاولة الانتحار عبر قطع معصميها قبل أن تتراجع وتهرب من المنزل.

مسيرة فنية حافلة للمشتبه بها

جدير بالذكر أن سيفيل أكداغ معروفة في الأوساط الفنية التركية، وسبق لها أن شاركت في مسلسلات مشهورة مثل “الذين لا يستطيعون الصمود” و”التفاحة الممنوعة”، إلى جانب أفلام رعب مثل “إينا: السحر الأسود” و”كولياس: ثمن اللعنة”**.