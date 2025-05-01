آبل تحذر من تجسس يستهدف مستخدمي آيفون

هبة بريس

أصدرت شركة “آبل” تحذيراً أمنياً جديداً لمستخدمي آيفون، بعد رصد هجمات تجسس استهدفت أفراداً في 100 دولة حول العالم.

وأكدت الشركة أنها رصدت برمجيات تجسس “مرتزقة” قد تكون استهدفت الضحايا بناءً على هويتهم أو طبيعة عملهم، مطالبة إياهم بأخذ التحذير على محمل الجد.

ومن بين المتضررين، الصحافي الإيطالي تشيرو بيليغرينو والناشطة الهولندية إيفا فلاردينغربروك، اللذان تلقيا إشعارات من آبل عبر البريد الإلكتروني تفيد بمحاولة اختراق أجهزتهما.

ولم تحدد آبل نوع برنامج التجسس المستخدم، غير أن الهجمات تتزامن مع تحديثات أمنية أصدرتها الشركة لسد ثغرات يحتمل أن تكون استُغلّت.

وتعد أدوات مثل “بيغاسوس” و”لايت سباي” من أبرز الأمثلة على برمجيات التجسس المتقدمة التي يمكنها التحكم الكامل في جهاز آيفون دون علم المستخدم.