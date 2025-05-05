في المملكة المتحدة.. رجل يضرم النار بمنزله مرتين لمشاهدة رجال الإطفاء

هبة بريس – وكالات

حُكم مؤخرا على رجل من “نورثمبرلاند” في المملكة المتحدة بالسجن مع وقف التنفيذ بعد اعترافه بإضرام النار في منزله مرتين في ليلة واحدة، فقط لمشاهدة رجال الإطفاء في أثناء العمل.

ووُصف جيمس براون، البالغ من العمر 26 عاما، بأنه مهووس برجال الإطفاء أكثر من النار نفسها. وعلى الرغم من حلمه بأن يصبح رجل إطفاء، إلا أنه لجأ إلى الاتصال برجال الإطفاء مرارا وتكرارا، حتى أنه أشعل النار في منزله لإشباع شغفه بعملهم.

وبحسب موقع “أوديتي سنترال” وفي 9 سبتمبر 2023، اتصل براون بخدمات الطوارئ للإبلاغ عن حريق في منزله الواقع في شارع إليفينث أفينيو في آشينغتون.

وزعم أن الشرر كان قادما من عداد الكهرباء؛ ما تسبب في اشتعال النيران في الفراش. وتحرك رجال الإطفاء، وأخمدوا الحريق، وقطعوا التيار الكهربائي كإجراء احترازي.

لكن بعد مرور 90 دقيقة فقط، اتصل براون مرة أخرى للإبلاغ عن حريق آخر، وهذه المرة ألقى اللوم على عداد الكهرباء مرة أخرى؛ الأمر الذي جعل رجال الإطفاء يشكون في أن الحرائق أشعلت عمداً، خصوصا وأنهم فصلوا عداد الكهرباء.

وكشفت سجلات المحكمة أن براون قام بتصوير رجال الإطفاء خلال الحادثين، وبدا متحمسا لوجودهم.

وأظهر التحقق من الخلفية أنه اتصل بقسم الإطفاء 80 مرة في العام السابق. وفي النهاية، أقر براون بالذنب في تهمتين تتعلقان بإشعال الحرائق عن عمد؛ ما يعرض حياة الناس للخطر بشكل متهور.

وفي المحكمة، قال القاضي إن المصلحة الأساسية لبراون كانت الاتصال بخدمات الإطفاء؛ ما أدى إلى إهدار موارد قيمة.

وحُكم على براون بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى 150 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر. وقال محاميه إن براون يشعر “بندم شديد” ويسعى للحصول على المساعدة للتخلص من هوسه. مشيرا إلى أنه لم يتصل برجال الإطفاء منذ اعتقاله.