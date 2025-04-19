أغرم بأم خطيبته وحملت منه.. علاقة شاب بحماته تهز تركيا
هبة بريس – وكالات
دخل في علاقة غرامية مع حماته وهربا معا قبل أن يتم اعتقالهما على الهواء مباشرة، هذا ما حدث في تركيا في قصة وصفتها الصحافة بالدراما التلفزيونية المتطرفة، وإليكم التفاصيل..
الشاب العشريني “جمعة” خطيب الفتاة “ديليك” وقع في حب حماته، ودخلا في علاقة غرامية لفترة قبل أن تكتشف الخطيبة المسكينة التي تعاني إعاقة ذهنية محدودة القصة، حيث لجأت إلى برنامج “مع إسراء إرول” الذي يتناول قضايا اجتماعية غريبة.
وخلال البث التلفزيوني، تبادل جميع الحاضرين الاتهامات، واتهمت الفتاة والدتها بسرقة خطيبها، واتهمت خطيبها بتهديدها بالقتل إذا فضحت أمرهما.
وبعد المعركة العائلية هذه، تدخلت الشرطة واعتقلت الأم والخطيب بتهمة الاعتداء والتهديد بالتزامن مع إدانة جمعة بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
و خلال الحلقة، أعلنت مقدمة البرنامج التلفزيوني أن والدة الفتاه حامل في شهرها الثالث من خطيب ابنتها، ما زاد من صدمة الجمهورتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
29 تعليقات
الأم شوهت صورة الأمومة.
العدالة يجب أن تأخذ مجراها.
العلاقة غير المقبولة انتهت بنهاية مأساوية.
الصدمة لا توصف.
كيف يمكن لأم أن تخون ابنتها؟
الحادثة تثير تساؤلات حول الوعي الأسري.
الحمل يزيد من فداحة الخيانة.
خطيب بلا ضمير ولا شرف.
الأم والخطيب يجب أن يُحاسبا بشدة.
المجتمع يحتاج لإعادة نظر في القيم.
الأم تصرفت بأنانية مفرطة.
البث المباشر جعل الفضيحة علنية.
تدخل الشرطة كان ضرورياً.
استغلال إعاقة الفتاة أمر لا يغتفر.
البرنامج أتاح للفتاة فرصة الدفاع عن نفسها.
لا يوجد مبرر لهذا الانحدار الأخلاقي.
ما حدث يصلح لفيلم درامي.
يجب حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستغلال.
ما حدث يتجاوز الخيال.
قصة صادمة بكل المقاييس.
خيانة مزدوجة من الحبيب والأم.
المسكينة تعرضت لخذلان كبير.
خيانة من أقرب الناس مؤلمة جداً.
أين المبادئ والأخلاق؟
الفتاة تحتاج لدعم نفسي كبير.
البرنامج كشف المستور أمام الجميع.
هل فقد الناس عقولهم؟
لا يصدق أن يحدث هذا في الواقع.