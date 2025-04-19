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أغرم بأم خطيبته وحملت منه.. علاقة شاب بحماته تهز تركيا

أغرم بأم خطيبته وحملت منه.. علاقة شاب بحماته تهز تركيا

19 أبريل، 2025 - 12:02 مساءً
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هبة بريس – وكالات

دخل في علاقة غرامية مع حماته وهربا معا قبل أن يتم اعتقالهما على الهواء مباشرة، هذا ما حدث في تركيا في قصة وصفتها الصحافة بالدراما التلفزيونية المتطرفة، وإليكم التفاصيل..

الشاب العشريني “جمعة” خطيب الفتاة “ديليك” وقع في حب حماته، ودخلا في علاقة غرامية لفترة قبل أن تكتشف الخطيبة المسكينة التي تعاني إعاقة ذهنية محدودة القصة، حيث لجأت إلى برنامج “مع إسراء إرول” الذي يتناول قضايا اجتماعية غريبة.

وخلال البث التلفزيوني، تبادل جميع الحاضرين الاتهامات، واتهمت الفتاة والدتها بسرقة خطيبها، واتهمت خطيبها بتهديدها بالقتل إذا فضحت أمرهما.

وبعد المعركة العائلية هذه، تدخلت الشرطة واعتقلت الأم والخطيب بتهمة الاعتداء والتهديد بالتزامن مع إدانة جمعة بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

و خلال الحلقة، أعلنت مقدمة البرنامج التلفزيوني أن والدة الفتاه حامل في شهرها الثالث من خطيب ابنتها، ما زاد من صدمة الجمهور

19 أبريل، 2025 - 12:02 مساءً
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