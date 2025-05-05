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المعارض الجهوية للكتاب.. فعاليات لترسيخ تقاليد القراءة وتعزيز مكانة الكتاب

المعارض الجهوية للكتاب.. فعاليات لترسيخ تقاليد القراءة وتعزيز مكانة الكتاب

5 مايو، 2025 - 3:07 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

شهدت مدينة خنيفرة، بحر هذا الأسبوع، افتتاح فعاليات الدورة السادسة عشرة للمعرض الجهوي للكتاب، بحضور عامل إقليم خنيفرة إلى جانب عدد من الفاعلين الثقافيين والمهتمين بمجالات النشر والقراءة.

و تشكل هذه التظاهرة الثقافية محطة سنوية بارزة، تروم المساهمة في ترسيخ تقاليد القراءة وتعزيز مكانة الكتاب داخل النسيج المجتمعي، في سياق تنموي يشهد خلاله الإقليم دينامية متصاعدة على مستويات عدة.

وتنظم هذه الدورة تحت شعار: “التنوع الثقافي بجهة بني ملال خنيفرة، لبنة أساسية في ترسيخ قيم المواطنة”، وهو شعار يعكس التوجه العام لهذه المبادرة نحو تعزيز الانفتاح الثقافي والتعدد، باعتبارهما رافعتين للتماسك الاجتماعي.

ويطمح المنظمون من خلال برمجة المعرض إلى تشجيع فئات واسعة من الزوار على الاقتراب أكثر من الكتاب المغربي، دعما لثقافة قرائية مجتمعية منفتحة على أسئلة الحاضر وتحديات المستقبل.

وتتوزع أروقة المعرض على فضاءات للقاء بين المؤلفين والقراء والناشرين، إلى جانب جلسات لتوقيع الكتب ومداخلات فكرية تفاعلية، بما يؤشر على إرادة جماعية، يقودها المسؤولون المحليون، لجعل الثقافة مكوناً محورياً في مسار التنمية المستدامة والمندمجة بالإقليم.

5 مايو، 2025 - 3:07 مساءً
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