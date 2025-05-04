رسالة سيادة من الجزائر.. المغرب يدعو لتجاوز الانقسام وتعزيز التضامن العربي
في كلمة وُصفت بالقوية والحاسمة، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، باسم الوفد البرلماني المغربي، إلى تجاوز خطابات الانقسام وإرساء مرحلة جديدة من التعاون العربي ترتكز على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وذلك خلال مشاركته في أشغال المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالعاصمة الجزائرية من 2 إلى 4 ماي.
وأكد صباري، في مداخلته خلال اليوم الثاني من المؤتمر المنظم تحت شعار “دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية”، على أهمية بناء رؤية عربية واقعية ومشتركة تنأى عن الوعظ السياسي المجرد، وتعزز التضامن والتفاهم بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح بلاغ صادر عن البرلمان المغربي أن صباري اعتبر المرحلة الراهنة دقيقة ومفصلية، تتطلب من الاتحاد البرلماني العربي الارتقاء بدوره إلى مصاف المنبر الفعلي الذي يُعبّر عن تطلعات الشعوب العربية، ويتجاوز الإطار التنظيمي التقليدي إلى طرح مبادرات تعزز العمل العربي المشترك.
كما نوّه المتحدث باختيار موضوع المؤتمر، الذي اعتبره يحمل طابعا استراتيجيا، بالنظر إلى ما يشهده العالم والمنطقة العربية من تحولات كبرى تتطلب مواقف موحّدة قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
وشكلت مداخلة صباري، في قلب العاصمة الجزائرية، رسالة سياسية واضحة المعالم، تُجدد تأكيد المغرب على التزامه بمبادئ الوحدة العربية والتعاون البناء، رغم الخلافات السياسية والإقليمية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
صباري وجه خطاب قوي من قلب العاصمة الجزائرية
كاين دعوة صريحة لتجاوز الخلافات وبناء تعاون عربي
العمل العربي خاصو يكون جماعي ومتفاهم
الوحدة الترابية كانت حاضرة بقوة فالمداخلة
صباري شدد على ضرورة تطوير دور الاتحاد البرلماني
المغرب جدد التزامو بوحدة الصف العربي
الاحترام المتبادل ضروري باش نبنيو علاقات عربية متينة
المؤتمر جا فواحد الظرفية حساسة سياسيا وإقليميا
الكلمة ديال الوفد المغربي كانت واضحة ومباشرة
ضروري من رؤية عربية واقعية ماشي فقط شعارات
الرسالة كانت سياسية وعميقة وتعكس مواقف المغرب الثابتة