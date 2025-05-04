رسالة سيادة من الجزائر.. المغرب يدعو لتجاوز الانقسام وتعزيز التضامن العربي

في كلمة وُصفت بالقوية والحاسمة، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، باسم الوفد البرلماني المغربي، إلى تجاوز خطابات الانقسام وإرساء مرحلة جديدة من التعاون العربي ترتكز على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وذلك خلال مشاركته في أشغال المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالعاصمة الجزائرية من 2 إلى 4 ماي.

وأكد صباري، في مداخلته خلال اليوم الثاني من المؤتمر المنظم تحت شعار “دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية”، على أهمية بناء رؤية عربية واقعية ومشتركة تنأى عن الوعظ السياسي المجرد، وتعزز التضامن والتفاهم بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح بلاغ صادر عن البرلمان المغربي أن صباري اعتبر المرحلة الراهنة دقيقة ومفصلية، تتطلب من الاتحاد البرلماني العربي الارتقاء بدوره إلى مصاف المنبر الفعلي الذي يُعبّر عن تطلعات الشعوب العربية، ويتجاوز الإطار التنظيمي التقليدي إلى طرح مبادرات تعزز العمل العربي المشترك.

كما نوّه المتحدث باختيار موضوع المؤتمر، الذي اعتبره يحمل طابعا استراتيجيا، بالنظر إلى ما يشهده العالم والمنطقة العربية من تحولات كبرى تتطلب مواقف موحّدة قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

وشكلت مداخلة صباري، في قلب العاصمة الجزائرية، رسالة سياسية واضحة المعالم، تُجدد تأكيد المغرب على التزامه بمبادئ الوحدة العربية والتعاون البناء، رغم الخلافات السياسية والإقليمية.