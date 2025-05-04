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سوق الجملة
سوق الجملة

إنزكان.. مهنيو نقل الخضر بسوق الجملة يلوّحون بإضراب بسبب “الصنك”

4 مايو، 2025 - 12:50 مساءً
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هبة بريس – عبد اللطيف بركة

يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة إنزكان على صفيح ساخن، بعدما عبّر عدد من السائقين والمهنيين عن استيائهم من الزيادات المفاجئة التي فرضها مكتري السوق تحت بند “الصنك”، والتي وصفوها بـ”الصاروخية” و”غير المنطقية”، متوعدين بخوض إضراب شامل قد يؤدي إلى شلّ الحركة الاقتصادية ليس فقط محليًا، بل على مستوى المغرب وإفريقيا.

القرار الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ دون سابق إنذار أو تشاور مع المتدخلين، يفرض مبلغ 100 درهم على كل شاحنة عادية تدخل السوق، و200 درهم على الشاحنات الكبيرة من نوع “رموك”، في حين فُرض مبلغ 40 درهمًا على سيارات “البيكوب”. هذه الزيادات أثارت موجة غضب واسعة في صفوف المهنيين، خاصة في ظل الظروف المتردية التي يعرفها السوق.

إنزكان.. مهنيو نقل الخضر بسوق الجملة يلوّحون بإضراب بسبب "الصنك"

وأكد عدد من السائقين والتجار في تصريحات متفرقة لـ”هبة بريس” أن السوق يفتقر لأبسط شروط السلامة والنظافة، ولا يتوفر على مرافق حيوية كالمراحيض أو أماكن للراحة، كما أشاروا إلى الانتشار الواسع للأزبال، وغياب أي بنية تحتية ملائمة تحفظ كرامة المهنيين وتحمي جودة السلع من التلف، خصوصًا في ظل التقلبات الجوية من مطر ورياح وحرارة.

إنزكان.. مهنيو نقل الخضر بسوق الجملة يلوّحون بإضراب بسبب "الصنك"

وأضافت التصريحات أن فرض هذه الرسوم المرتفعة يتم في غياب أي مقابل فعلي من حيث تحسين خدمات السوق أو تطويره، مما يعتبره المهنيون استغلالًا غير مبرر للوضع.

إنزكان.. مهنيو نقل الخضر بسوق الجملة يلوّحون بإضراب بسبب "الصنك"

وهدد عدد منهم بالدخول في إضراب عام إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات، ما قد يؤدي إلى شلل شبه كلي في أكبر سوق جملة بالمملكة، والذي يُعد نقطة وصل محورية بين الإنتاج الفلاحي المحلي والأسواق الوطنية والدول الإفريقية المجاورة.

ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات متسارعة، في ظل استمرار حالة الاحتقان، ودعوات للسلطات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويحمي القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

4 مايو، 2025 - 12:50 مساءً
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