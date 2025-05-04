إنزكان.. مهنيو نقل الخضر بسوق الجملة يلوّحون بإضراب بسبب “الصنك”
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة إنزكان على صفيح ساخن، بعدما عبّر عدد من السائقين والمهنيين عن استيائهم من الزيادات المفاجئة التي فرضها مكتري السوق تحت بند “الصنك”، والتي وصفوها بـ”الصاروخية” و”غير المنطقية”، متوعدين بخوض إضراب شامل قد يؤدي إلى شلّ الحركة الاقتصادية ليس فقط محليًا، بل على مستوى المغرب وإفريقيا.
القرار الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ دون سابق إنذار أو تشاور مع المتدخلين، يفرض مبلغ 100 درهم على كل شاحنة عادية تدخل السوق، و200 درهم على الشاحنات الكبيرة من نوع “رموك”، في حين فُرض مبلغ 40 درهمًا على سيارات “البيكوب”. هذه الزيادات أثارت موجة غضب واسعة في صفوف المهنيين، خاصة في ظل الظروف المتردية التي يعرفها السوق.
وأكد عدد من السائقين والتجار في تصريحات متفرقة لـ”هبة بريس” أن السوق يفتقر لأبسط شروط السلامة والنظافة، ولا يتوفر على مرافق حيوية كالمراحيض أو أماكن للراحة، كما أشاروا إلى الانتشار الواسع للأزبال، وغياب أي بنية تحتية ملائمة تحفظ كرامة المهنيين وتحمي جودة السلع من التلف، خصوصًا في ظل التقلبات الجوية من مطر ورياح وحرارة.
وأضافت التصريحات أن فرض هذه الرسوم المرتفعة يتم في غياب أي مقابل فعلي من حيث تحسين خدمات السوق أو تطويره، مما يعتبره المهنيون استغلالًا غير مبرر للوضع.
وهدد عدد منهم بالدخول في إضراب عام إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات، ما قد يؤدي إلى شلل شبه كلي في أكبر سوق جملة بالمملكة، والذي يُعد نقطة وصل محورية بين الإنتاج الفلاحي المحلي والأسواق الوطنية والدول الإفريقية المجاورة.
ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات متسارعة، في ظل استمرار حالة الاحتقان، ودعوات للسلطات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويحمي القدرة الشرائية للمواطن المغربي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
بغاو يشفرو فـ النهار وعلانية وكيقولوها قانون الله ياخذ الحق
نقطة وصل بين المغرب وإفريقيا وكيشبه مطرح نفايات عيب وعار
إضراب عام هو الحل باش المسؤولين يحسو بحرقة الموقف
اللي كايكري السوق خاصو يعرف راه خدام عند المهنين ماشي عليهم
هادشي راه كيضر حتى المواطن حيت كلشي غادي يطلع الثمن ديالو فالسوق!
كيطلبو الفلوس وما كيصاوبوش حتى طواليط للناس فين هي الكرامة
فين مشاو فلوس الصنك اللي كيتجمعو كل نهار السوق باين فيه الخراب
زيدو علينا الصنك وزيدو الزبل والوسخ هادي ماشي تجارة هادي معاناة
الصنك طالع للسما والخدمة نازلة للحضيض
100 درهم غير باش تدخل السوق واش دخلنا لوطوروت ولا لسوق الخضرة