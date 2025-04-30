إنزكان … إدارة سجن آيت ملول تنفي “إهمال سجين”

هبة بريس – إنزكان

أعلنت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 في بيان لها ، ردا على ما نُشر ببعض في بعض الجرائد بخصوص وضعية السجين “غ.ب”، الموجود بالمؤسسة السجنية ذاتها والمحكوم بالمؤبد بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري والقتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما أشارت المقالات إلى “معاناة السجين المذكور من مضاعفات مرض السياتيك وعدم استفادته من الإنارة والاستحمام”.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيانها ، أن النزيل المعني “عُرض مرات عديدة على طبيب المؤسسة بسبب إحساسه بآلام على مستوى الظهر حيث تسلم الأدوية المناسبة”، لافتة إلى أن “حالته الصحية عادية”.

أما بخصوص “عدم استفادة السجين المعني من الإنارة والاستحمام”، فقد وضفتها المؤسسة السجنية بـ”الادعاءات الكاذبة”، موضحة أن “الغرفة التي يقيم بها تتوفر على كافة الشروط المطلوبة من إنارة وتهوية، كما أنه يستفيد من الاستحمام بصفة دورية، علما أنه يمتنع بين الفينة والأخرى طواعية عن الاستفادة من الاستحمام وكذا من حقه في الزيارة العائلية والخروج إلى الفسحة”.

وأفادت إدارة السجن المحلي آيت ملول، في ختام البيان، بأن “السجين المذكور يتميز بسلوك عنيف وعدواني تجاه الموظفين والنزلاء على حد سواء”.