طقس اليوم الأحد.. أجواء حارة نسبيا ورياح قوية في بعض المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد أن تكون الأجواء، حارة نسبيا بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن تكون السماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة واللوكوس وشمال منطقة الغرب والريف مع نزول قطرات مطرية متفرقة محليا.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالسهول الأطلسية وشمال الصويرة والسواحل ما بين أكادير وكلميم والأطلسين الكبير والمتوسط، مع تكون ضباب محلي خلال الصباح والليل بالسهول الأطلسية وهضاب الفوسفاط.

وستسجل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا بأقصى جنوب المملكة والأطلس والواجهة المتوسطية، بينما ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبالجنوب، وهائجا ما بين كاب سبارطيل وطانطان وسيصبح تدريجيا قليل الهيجان إلى هائج خلال الزوال.