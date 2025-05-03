close button
الدرك الملكي - صورة تعبيرية
الدرك الملكي - صورة تعبيرية

تفاصيل جديدة في سرقة فيلا بأولاد حسون: توقيف فرنسيين من أصول مغربية

3 مايو، 2025 - 7:00 مساءً
0

هبة بريس – محمد الهروالي

تشهد المحكمة الابتدائية بمراكش يوم غد الأحد تقديم فرنسيين من أصول مغربية أمام النيابة العامة، للاشتباه في تورطهما في سرقة فيلا يقطنها مواطن فرنسي من أصول موريتانية، بدوار كزولة بجماعة أولاد حسون، ليلة 29 أبريل 2025.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تسلل ثلاثة ملثمين إلى الفيلا، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، إلى جانب ساعتين يدويتين وقطعتين ذهبيتين.

وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، بتنسيق مع المصالح الأمنية بمراكش، من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، حيث اعترف أحدهما خلال التحقيق بارتكابه السرقة بدافع تصفية حساب شخصي مع الضحية.

وقد وُضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث للوصول إلى هوية المشتبه فيه الثالث وتقديمه للعدالة.

3 مايو، 2025 - 7:00 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان الراحل محمد الشوبي

2025-05-03 / 19:15
الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي

كيف تحولت الضيعات الفلاحية إلى مخازن للمخدرات في منطقة…

2025-05-03 / 17:22
مستودعات عشوائية تثير قلق سكان إقليم النواصر وسط صمت السلطات

مستودعات عشوائية تثير قلق سكان إقليم النواصر وسط صمت…

2025-05-03 / 17:01
قمع الشرطة الجزائرية للاحتجاجات

الجزائر تسجن بلغيث محمد الأمين.. نظام الكابرانات يقمع الداخل…

2025-05-03 / 16:20
الدفاع الوطني يحذر من ثغرات خطيرة للاختراق عن بعد وسرقة معلومات حساسة

الدفاع الوطني يحذر من ثغرات خطيرة للاختراق عن بعد…

2025-05-03 / 15:48
لفتيت: " لا تساهل مع النقل غير المرخص والدولة ماضية في تنظيم القطاع بحزم"

لفتيت: ” لا تساهل مع النقل غير المرخص والدولة…

2025-05-03 / 11:55
طقس السبت.. قطرات مطرية ورعد محلي في بعض المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية ورعد محلي في بعض المناطق

2025-05-03 / 09:05
انفراد.. تنسيق امني يقود لتوقيف ملثمان اقتحموا ڤيلا بجماعة اولاد حسون ضواحي مراكش

انفراد.. تنسيق امني يقود لتوقيف ملثمان اقتحموا ڤيلا بجماعة…

2025-05-03 / 00:27
مداهمة وكر للدعارة بحي الرمل في اليوسفية.. وتوقيف 3 نساء وشاب

مداهمة وكر للدعارة بحي الرمل في اليوسفية.. وتوقيف 3…

2025-05-03 / 00:24
جماعة طنجة تصادق على إجراءات لتقوية منظومة التخطيط المجالي وعلى دعم جمعيات محلية

جماعة طنجة تصادق على إجراءات لتقوية منظومة التخطيط المجالي…

2025-05-03 / 00:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى