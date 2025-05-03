تفاصيل جديدة في سرقة فيلا بأولاد حسون: توقيف فرنسيين من أصول مغربية

هبة بريس – محمد الهروالي

تشهد المحكمة الابتدائية بمراكش يوم غد الأحد تقديم فرنسيين من أصول مغربية أمام النيابة العامة، للاشتباه في تورطهما في سرقة فيلا يقطنها مواطن فرنسي من أصول موريتانية، بدوار كزولة بجماعة أولاد حسون، ليلة 29 أبريل 2025.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تسلل ثلاثة ملثمين إلى الفيلا، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، إلى جانب ساعتين يدويتين وقطعتين ذهبيتين.

وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، بتنسيق مع المصالح الأمنية بمراكش، من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، حيث اعترف أحدهما خلال التحقيق بارتكابه السرقة بدافع تصفية حساب شخصي مع الضحية.

وقد وُضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث للوصول إلى هوية المشتبه فيه الثالث وتقديمه للعدالة.