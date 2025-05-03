قرعة أمريكا.. الترقب يسبق الإعلان عن النتائج

هبة بريس

تخيم حالة من الترقب في المغرب وعدد من دول العالم، بالتزامن مع بدء الكشف عن نتائج قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2026، المعروفة ببرنامج “تأشيرة التنوع”، التي تم التسجيل فيها خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين.

أزيد من 55 فائز في القرعة

ويُعد هذا البرنامج، الذي يختار نحو 55 ألف فائز سنوياً من مختلف الدول بطريقة عشوائية، من أكثر برامج الهجرة جذباً للاهتمام، خاصة في صفوف الشباب الذين يرون فيه بوابة لتحقيق طموحاتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

القرعة تستقطب فئات واسعة

تستقطب القرعة اهتمام فئات واسعة، بالنظر إلى سهولة شروطها مقارنة ببرامج الهجرة الأخرى، إذ لا تتطلب موارد مالية كبيرة أو شروطاً معقدة، وهو ما يجعلها فرصة متاحة للجميع بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو المهنية.

مشاركة واسعة للمغاربة

وتعكس المشاركة الواسعة للمغاربة في هذا البرنامج، عاماً بعد آخر، حجم الإقبال على الهجرة القانونية، وتنامي الرغبة في البحث عن فرص خارج الوطن في ظل التحديات التي تعرفها أوضاع التشغيل والتنمية.

نتائج القرعة متاحة على الموقع الرسمي للبرنامج، ويتعيّن على المشاركين الاطلاع عليها بشكل فردي باستخدام الرقم التأكيدي الخاص بكل مترشح.