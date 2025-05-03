مستودعات عشوائية تثير قلق سكان إقليم النواصر وسط صمت السلطات
هبة بريس – النواصر
يتصاعد قلق سكان عدد من دواوير إقليم النواصر، خصوصاً بدوار أولاد الرقاق ودوار المعاريف، بسبب الانتشار المتزايد لمستودعات عشوائية، في ظل غياب تام للمراقبة من طرف السلطات المختصة.
وحسب معطيات متطابقة من الساكنة، فالمستودعات التي لوحظ تزايد أعدادها خلال الفترة الاخيرة، تُستغل من طرف شركات كبرى والتي يؤطرجح أنها إلى تشييد منشآت ضخمة على أراضٍ واسعة دون احترام القوانين التنظيمية وشروط السلامة المعمول بها وكذا للتهرب من الرسوم الضريبية القانونية.
وتحذر الساكنة من الانعكاسات الخطيرة لهذه البنايات، خاصة على مستوى الصحة العامة والبيئة، نتيجة غياب أدنى شروط السلامة الصحية، من تهوية وتدبير النفايات، إلى جانب ما تشكّله من خطر داهم في حال وقوع حريق أو حادث عرضي.
ويطالب المواطنون بتدخل عاجل من الجهات المعنية لفتح تحقيق حول قانونية هذه المستودعات، ومحاسبة الجهات المستفيدة منها، خاصة أن عدداً منها يرتبط بأسماء وشخصيات معروفة وذات نفوذ في المنطقة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
ما بقا ما يعجب، حتى لي بغا يخدم كيتسالا بهد التلاعبات، خاص العدالة تطبق على الجميع!
دوار المعاريف وأولاد الرقاق ماشي كوكب آخر، خاص الدولة تشوف فيهم!
دوار المعاريف وأولاد الرقاق ماشي كوكب آخر، خاص الدولة تشوف فيهم!
الحكرة هي ملي الشركات الكبار يتهناو من الضرائب وحنا كيتبعونا حتى على ضو الطابق!
كنطلبو تدخل والي الجهة راه النواصر ولات بلا قانون!
الساكنة كتغوت وما كاين اللي يسمع، حيث المستفيدين عندهم النفوذ والباك صاحبي!
الساكنة كتغوت وما كاين اللي يسمع، حيث المستفيدين عندهم النفوذ والباك صاحبي!
هاد الشي خطر كبير، غير واحد الحريق غادي يوقع كارثة، فين هي الوقاية المدنية؟
المستودعات ولات كتر من الديور، وما كاين لا قانون لا مراقبة، واش هادشي معقول؟
شركات كبار كيبنيو عشوائي وكيهربو من الضرائب، وحنا اللي كنخلصو الثمن فالصحة والبيئة!
واش ما كاين حتى مراقبة؟ ولا هاد المستودعات خدامين فالمغرب الآخر اللي ما كيتحاسبش