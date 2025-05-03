كيف تحولت الضيعات الفلاحية إلى مخازن للمخدرات في منطقة هوارة؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تعد منطقة هوارة، الواقعة في إقليم تارودانت، واحدة من أكثر المناطق الفلاحية خصوبة في المغرب، ومع ذلك، فإن تلك الضيعات الفلاحية التي طالما ارتبطت بالزراعة وإنتاج المحاصيل المتنوعة، أصبحت في السنوات الأخيرة مسرحًا لعمليات تهريب المخدرات، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول كيف تحولت هذه الأراضي الزراعية إلى مخازن ضخمة للمخدرات.

منطقة هوارة، التي تمتد على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، شهدت في الآونة الأخيرة تحولًا ملحوظًا في أنشطتها الاقتصادية، ومع انتشار زراعة جميع أنواع الخضروات والفواكه ، ووجود معامل لتلفيفها قصد التصدير لاوروبا او أفريقيا، بدأت الضيعات الفلاحية تتحول تدريجيًا إلى مراكز تخزين وتوزيع للمخدرات، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات الأخرى ، كما تعد عملية اليوم السبت 3 ماي الجاري ، التي تم إحباطها من طرف مديرية مراقبة التراب الوطني بتنسيق مع الامن الولائي لأكادير ، وحجز ازيد من أربعة أطنان من مخدر الشيرا بمستودع داخل ضيعة فلاحية بمنطقة ” أولاد كروم ” التابعة ترابيا لجماعة مشرع العين ضواحي مدينة تارودانت ، والتي كان ينوي أصحابها تهريبها عبر شبكات معقدة إلى داخل البلاد وخارجها، لم تكن هذه العملية الوحيدة بل سبقتها العشرات من عمليات محاولة تهريب ” الحشيش ” والتي بات يستخدمها مهربوا المخدرات الضيعات كأماكن لإخفاء المخدرات قبل أن يتم نقلها إلى أسواقها المحلية والدولية.

على الرغم من أن أجهزة الدولة قد اتخذت تدابير لمحاربة هذه الأنشطة، إلا أن عمليات التحايل على الأمن وتخزين المخدرات في المناطق الفلاحية ما زالت مستمرة، الأمر الذي يعكس تحديًا كبيرًا للمصالح الأمنية.

– العمليات الأمنية ضد ضيعات المخدرات في السنوات الأخيرة

شهدت السنوات الأخيرة العديد من العمليات الأمنية التي استهدفت الضيعات الفلاحية التي تحولت إلى مخازن ضخمة للمخدرات، في عام 2022، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات ضخمة من الحشيش المخزن في مستودعات ومخازن في ضيعات فلاحية بمنطقة هوارة، حيث تم العثور على أطنان من المخدرات في مخابئ مخصصة لهذا الغرض، العملية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة وبتنسيق مع القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، أسفرت عن حجز أكثر من 10 أطنان من الحشيش، كما تم توقيف العديد من الأشخاص المشتبه بهم، من بينهم بارونات المخدرات ووسطاء.

تتواصل العمليات الأمنية بشكل دوري، ويكاد لا يمر شهر دون أن يتم الكشف عن مخازن جديدة للمخدرات في هذه المنطقة، حيث تواصل السلطات المحلية تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لمكافحة تهريب المخدرات. عمليات التفتيش على الطرقات، وكذلك تفتيش الضيعات والمستودعات، ساعدت في إحباط العديد من العمليات التي كانت تهدف إلى نقل المخدرات عبر الحدود.

– تحول نشاط مافيا تهريب المخدرات من سواحل إقليم الجديدة إلى سواحل أكادير

في السنوات الخمس الماضية، شهدت مناطق سواحل المغرب تغيرًا استراتيجيًا في طرق تهريب المخدرات، بعد الضغوط الأمنية المتزايدة على سواحل الحديدة الواقعة في شمال المغرب، انتقلت مافيا تهريب المخدرات إلى سواحل أكادير وضواحيه، التي أصبحت تشهد نشاطًا متزايدًا في تهريب الحشيش إلى عرض البحر.

التغير في هذا الاتجاه جاء بعد العشرات من العمليات الأمنية التي استهدفت الزوارق ومحركاتها التي كانت تستخدم في تهريب المخدرات من السواحل الشمالية إلى البحر، ليتم بعدها تسليم الشحنات إلى مافيا دولية عبر السفن الكبيرة التي تبحر نحو أوروبا.

حيت تم ضبط العديد من الزوارق السريعة المجهزة بمحركات قوية، والتي كانت تستخدمها المافيا لنقل المخدرات إلى عرض البحر، حيث يتم التنسيق مع شبكات دولية تقوم باستلام الشحنات في عرض البحر ونقلها إلى سواحل إسبانيا وإيطاليا.

تعتبر سواحل أكادير اليوم نقطة استراتيجية للمؤسسات الأمنية التي تحاول إحباط هذه العمليات، حيث تواصل البحرية الملكية، والدرك الملكي، والشرطة المراقبة المكثفة لهذه السواحل، ورغم ذلك، تبقى هذه الأنشطة غير الشرعية تحديًا كبيرًا أمام السلطات المغربية التي تسعى إلى محاربة تهريب المخدرات، بالتوازي مع جهود تحسين التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة.

إن تحول الضيعات الفلاحية إلى مخازن للمخدرات في منطقة هوارة بتارودانت هو ظاهرة خطيرة تكشف عن حجم التحديات التي تواجهها السلطات المغربية في محاربة مافيا المخدرات. ورغم العمليات الأمنية المستمرة والتي أفضت إلى ضبط كميات ضخمة من المخدرات، تبقى مافيا التهريب قوية في استخدام استراتيجيات جديدة مثل التحول إلى السواحل الجنوبية لنقل المخدرات. هذه الظاهرة تشير إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لمكافحة شبكات تهريب المخدرات بشكل أكثر فعالية.