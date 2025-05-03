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الدفاع الوطني يحذر من ثغرات خطيرة للاختراق عن بعد وسرقة معلومات حساسة

الدفاع الوطني يحذر من ثغرات خطيرة للاختراق عن بعد وسرقة معلومات حساسة

3 مايو، 2025 - 3:48 مساءً
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هبة بريس – الرباط

أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تنبيها أمنياً موجهاً إلى مستخدمي متصفح “موزيلا فايرفوكس”، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وحذرت المديرية من ثغرات خطيرة تم اكتشافها في نسخ قديمة من المتصفح الشهير، ما قد يفتح الباب أمام قراصنة الإنترنت لتنفيذ هجمات عن بعد تهدف إلى سرقة بيانات حساسة، من بينها كلمات المرور والمعلومات الشخصية.

وأكدت المديرية على أن استغلال هذه الثغرات يسمح بتنفيذ تعليمات خبيثة على أجهزة الضحايا دون إذن مسبق، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الأنظمة المخترقة لخطر تسريب البيانات أو اختراق أنظمة التشغيل بشكل أوسع.

وأوضحت النشرة الأمنية أن الإصدارات المتأثرة تشمل كل النسخ التي تسبق Firefox 138، بالإضافة إلى الإصدارات التي تقل عن 115.23 من نسخة الدعم الممتد (Firefox ESR)، وكذلك تلك التي تسبق الإصدار 128.10 من نفس النسخة.

ودعت المديرية مستخدمي “فايرفوكس” إلى التحقق من إصدار المتصفح الذي يستخدمونه فوراً، ومراجعة التحديثات الأمنية التي أعلنت عنها شركة “موزيلا”، والتي تتضمن إصلاحات عاجلة لهذه الثغرات, مشددة على أهمية تثبيت آخر التحديثات لحماية الأنظمة من الهجمات السيبرانية المحتملة.

3 مايو، 2025 - 3:48 مساءً
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‫10 تعليقات

  1. “تخيل غير شنو يقدر يدير شي قرصان بالمعلومات الشخصية ديالك، راه الحذر واجب!”

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  3. “كاينين بزاف اللي ما كيعرفوش حتى شنو هي نسخة المتصفح ديالهم، خاص توعية رقمية حتى لناس العاديين.”

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  4. “شحال من واحد راه داير كلمات السر ديالو فالمتصفح، وهادي أكبر غلطة مع هاد الثغرات!”

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  5. “كنتسنى شي نهار تكون التحديثات كتدوز أوتوماتيكياً بلا ما نحتاج نرجع للنسخة ونقلب على الرقم!”

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  6. “فايرفوكس معروف بالأمان ديالو، ولكن حتى هو ما كيخلاش من المشاكل، التحديثات ضرورية!”

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  7. عاد عرفت أن نسخة ESR كاينة حتى هي، خاص شي توعية أكثر بهاد النسخ المختلفة اللي كتخلينا عرضة للخطر.”

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  8. “مزيان أن المديرية خرجات تنبيه، ولكن خاص حتى الوعي ينتاشر بين الناس، راه ماشي الجميع كيعرف شنو يعني ‘تحديث أمني’.”

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  9. “هاد الثغرات خطيرة بصح، راه الهجمات الإلكترونية ما كترحمش، وخصوصاً مع الناس اللي ما كيعملوش التحديثات.”

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  10. “اللي ما زال كيستعمل فايرفوكس قديم، خاصو يحدثو دابا قبل ما يولي هدف ساهل للهاكرز!”

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