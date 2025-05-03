الدفاع الوطني يحذر من ثغرات خطيرة للاختراق عن بعد وسرقة معلومات حساسة

هبة بريس – الرباط

أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تنبيها أمنياً موجهاً إلى مستخدمي متصفح “موزيلا فايرفوكس”، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وحذرت المديرية من ثغرات خطيرة تم اكتشافها في نسخ قديمة من المتصفح الشهير، ما قد يفتح الباب أمام قراصنة الإنترنت لتنفيذ هجمات عن بعد تهدف إلى سرقة بيانات حساسة، من بينها كلمات المرور والمعلومات الشخصية.

وأكدت المديرية على أن استغلال هذه الثغرات يسمح بتنفيذ تعليمات خبيثة على أجهزة الضحايا دون إذن مسبق، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الأنظمة المخترقة لخطر تسريب البيانات أو اختراق أنظمة التشغيل بشكل أوسع.

وأوضحت النشرة الأمنية أن الإصدارات المتأثرة تشمل كل النسخ التي تسبق Firefox 138، بالإضافة إلى الإصدارات التي تقل عن 115.23 من نسخة الدعم الممتد (Firefox ESR)، وكذلك تلك التي تسبق الإصدار 128.10 من نفس النسخة.

ودعت المديرية مستخدمي “فايرفوكس” إلى التحقق من إصدار المتصفح الذي يستخدمونه فوراً، ومراجعة التحديثات الأمنية التي أعلنت عنها شركة “موزيلا”، والتي تتضمن إصلاحات عاجلة لهذه الثغرات, مشددة على أهمية تثبيت آخر التحديثات لحماية الأنظمة من الهجمات السيبرانية المحتملة.