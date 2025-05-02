وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر رغم القطيعة… خطوة جريئة تُربك الحسابات

هبة بريس – محمد زريوح

في ظل استمرار الجمود الذي يطبع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر منذ سنوات، وما أعقبه من قرارات أحادية الجانب من طرف الجزائر بقطع العلاقات وإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي، وصل اليوم الجمعة 2 ماي الجاري وفد برلماني مغربي إلى العاصمة الجزائرية، في خطوة لافتة تندرج ضمن الالتزامات المغربية بالمشاركة في الفعاليات الإقليمية.

ويترأس الوفد المغربي محمد الصباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته البرلمانيين أحمد أخشيشن عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمادي توحتوح عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب أعضاء آخرين يمثلون مجلسي النواب والمستشارين.

تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الوفد المغربي في أشغال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي تحتضنه الجزائر أيام 2 و3 و4 ماي الجاري، بمقر المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وبمشاركة وفود برلمانية من مختلف الدول العربية.

وقد حظي الوفد المغربي باستقبال رسمي بمطار هواري بومدين من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، أحسن هاني، في مؤشر على الطابع المؤسساتي للمؤتمر، رغم توتر العلاقات بين البلدين.

يُشار إلى أن الجزائر كانت قد أعلنت في غشت 2021 عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المغرب بما وصفته بـ”الأعمال العدائية”، وهو ما تبعه طرد عدد من المسؤولين الدبلوماسيين، في ظل تصعيد متواصل غذّته ملفات إقليمية، أبرزها قضية الصحراء المغربية.

ورغم التوتر المستمر، تؤكد الرباط تمسكها بسياسة “الكرسي غير الفارغ”، من خلال الحضور المنتظم في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس موقفًا ثابتًا تجاه العمل العربي المشترك والمؤسسات متعددة الأطراف.