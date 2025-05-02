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شهيد: "الاشتراكية هي السبيل لمواجهة المعضلات الراهنة و تحسين ظروف عيش المواطنين"

شهيد: “الاشتراكية هي السبيل لمواجهة المعضلات الراهنة و تحسين ظروف عيش المواطنين”

2 مايو، 2025 - 12:37 مساءً
22

هبة بريس من مراكش

انطلقت صبيحة اليوم فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة مراكش يومي 2 و 3 ماي الجاري.

و في كلمته على هامش افتتاح المنتدى، رحب عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمختلف الوفود البرلمانية الاشتراكية التي حلت بالمملكة.

و أوضح شهيد بأن هذا المنتدى جاء ليؤكد أن الأنظمة الاشتراكية هي السبيل لمواجهة المعضلات الراهنة و تحسين ظروف عيش المواطنين.

2 مايو، 2025 - 12:37 مساءً
22

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‫22 تعليقات

  19. “مزيان يتلاقاو البرلمانيين الشباب ويتبادلو الأفكار، ولكن خاص النقاش يكون على قضايا حقيقية كتمس المعطلين والسكن والتعليم.”

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  20. “الأنظمة الاشتراكية عندها مبادئ زوينة، ولكن خاص التطبيق يكون فعلي ماشي شعارات فقط.”

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  21. “مرحبا بالوفود، ولكن نتمنى ما يكونوش غير لقاءات و صور، حنا محتاجين لمشاريع وقرارات تلمس المواطن البسيط.”

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  22. “منتدى زوين ولكن خاص الاشتراكيين يخرجو من الخطاب الكلاسيكي ويديرو حلول ملموسة للشباب اللي تايه فالأزمات.”

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