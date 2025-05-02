شهيد: “الاشتراكية هي السبيل لمواجهة المعضلات الراهنة و تحسين ظروف عيش المواطنين”

هبة بريس من مراكش

انطلقت صبيحة اليوم فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة مراكش يومي 2 و 3 ماي الجاري.

و في كلمته على هامش افتتاح المنتدى، رحب عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمختلف الوفود البرلمانية الاشتراكية التي حلت بالمملكة.

و أوضح شهيد بأن هذا المنتدى جاء ليؤكد أن الأنظمة الاشتراكية هي السبيل لمواجهة المعضلات الراهنة و تحسين ظروف عيش المواطنين.