شهيد: “الاشتراكية هي السبيل لمواجهة المعضلات الراهنة و تحسين ظروف عيش المواطنين”
هبة بريس من مراكش
انطلقت صبيحة اليوم فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة مراكش يومي 2 و 3 ماي الجاري.
و في كلمته على هامش افتتاح المنتدى، رحب عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمختلف الوفود البرلمانية الاشتراكية التي حلت بالمملكة.
و أوضح شهيد بأن هذا المنتدى جاء ليؤكد أن الأنظمة الاشتراكية هي السبيل لمواجهة المعضلات الراهنة و تحسين ظروف عيش المواطنين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
22 تعليقات
كلمة عبد الرحيم شهيد كانت واضحة ومباشرة.
استقبال الوفود كيعكس الصورة الإيجابية للمغرب.
الاشتراكية ما زال عندها مكان فحل الأزمات.
المنتدى كيركز على دور الشباب فبناء المستقبل.
مدينة مراكش ولات وجهة للنقاشات الدولية.
الأنظمة الاشتراكية كتسعى لتحسين معيشة الشعوب.
رسالة المنتدى واضحة: الاشتراكية سبيل للتغيير.
التجمع فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
اللقاءات بحال هادي كترفع من وعي الشباب السياسي.
الشراكات الدولية كتقوي تجربة البرلمانيين الشباب.
هاذ المنتدى كيشجع على النقاش البنّاء.
المنتدى كيعزز مكانة المغرب فالساحة العالمية.
الشباب البرلماني عندو دور مهم فبناء المستقبل.
المغرب كيبين أنه منفتح على جميع التوجهات.
هاد اللقاء كيساهم فتبادل التجارب السياسية.
تصريحات شهيد كتعكس رؤية اشتراكية واضحة.
المنتدى فرصة لتقوية التعاون بين البرلمانيين الشباب.
هاذ المنتدى كيعكس التزام المغرب بالحوار السياسي.
“مزيان يتلاقاو البرلمانيين الشباب ويتبادلو الأفكار، ولكن خاص النقاش يكون على قضايا حقيقية كتمس المعطلين والسكن والتعليم.”
“الأنظمة الاشتراكية عندها مبادئ زوينة، ولكن خاص التطبيق يكون فعلي ماشي شعارات فقط.”
“مرحبا بالوفود، ولكن نتمنى ما يكونوش غير لقاءات و صور، حنا محتاجين لمشاريع وقرارات تلمس المواطن البسيط.”
“منتدى زوين ولكن خاص الاشتراكيين يخرجو من الخطاب الكلاسيكي ويديرو حلول ملموسة للشباب اللي تايه فالأزمات.”