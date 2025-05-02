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رئيس برلمان دول الأنديز: "أحب المغرب و أشكر ملك المغرب على كل ما يقدمه للإنسانية"

رئيس برلمان دول الأنديز: “أحب المغرب و أشكر ملك المغرب على كل ما يقدمه للإنسانية”

2 مايو، 2025 - 2:41 مساءً
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هبة بريس من مراكش

في كلمة مؤثرة ألقاها خلال افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذي ينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة مراكش يومي 2 و3 ماي الجاري، عبر غوستافو أدولفو باتشيكو فيلار، رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز، عن إعجابه الكبير بالمغرب وبدور جلالة الملك محمد السادس في تعزيز قيم الإنسانية والتضامن العالمي.

وقال باتشيكو في مستهل كلمته: “أحب المغرب وأشكر ملك المغرب على كل ما يقدمه للإنسانية”، في إشارة إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب في مجالات التنمية والسلام والتعاون الدولي.

وقد شكلت مشاركة رئيس برلمان دول الأنديز لحظة قوية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، لما تحمله من رمزية تعكس متانة العلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، خاصة في سياق تعزيز الحوار بين برلمانات الجنوب وتقوية التعاون بين القوى التقدمية و الاشتراكية عبر العالم.

وأبرز باتشيكو أهمية مثل هذه المبادرات التي تجمع الشباب البرلمانيين من مختلف القارات حول قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتضامن، مؤكدا أن المستقبل يتطلب جيلا جديدا من القيادات المستنيرة القادرة على بناء جسور الحوار والتفاهم.

ويعكس هذا المنتدى، الذي يحتضنه المغرب في نسخته الثالثة، مكانة المملكة كمنصة للحوار السياسي الدولي، وفضاء مفتوح أمام القيم الكونية للحرية والعدالة.

كما يندرج في إطار الدبلوماسية الحزبية التي ينهجها حزب الاتحاد الاشتراكي، من خلال ربط علاقات استراتيجية مع أحزاب اشتراكية ديمقراطية عبر العالم، ما يعزز من حضور المغرب على الساحة الدولية كفاعل ملتزم بقضايا التنمية والسلام.

2 مايو، 2025 - 2:41 مساءً
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