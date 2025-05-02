لشكر: “أغلى ما نملك كبشر هو حريتنا و علينا جميعا مواجهة التحديات”

هبة بريس من مراكش

انطلقت صبيحة اليوم فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش يومي 2 و 3 ماي الجاري.

و في كلمته الافتتاحية، أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأنه علينا جميعا التفكير بشجاعة في كيفية تجاوز التحديات و الصعاب في أكثر فترات العصر صعوبة.

و أوضح لشكر في مداخلته بأن أغلى ما نملك كبشر هو حريتنا و علينا جميعا مواجهة التحديات و خاصة في عصر تكنولوجي يتسم بعدد من المخاطر.