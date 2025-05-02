لشكر: “أغلى ما نملك كبشر هو حريتنا و علينا جميعا مواجهة التحديات”
هبة بريس من مراكش
انطلقت صبيحة اليوم فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش يومي 2 و 3 ماي الجاري.
و في كلمته الافتتاحية، أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأنه علينا جميعا التفكير بشجاعة في كيفية تجاوز التحديات و الصعاب في أكثر فترات العصر صعوبة.
و أوضح لشكر في مداخلته بأن أغلى ما نملك كبشر هو حريتنا و علينا جميعا مواجهة التحديات و خاصة في عصر تكنولوجي يتسم بعدد من المخاطر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
الشباب اليوم محتاج شجاعة باش يواجه تحولات التكنولوجيا.
حرية الشباب كاتطلب مسؤولية فصنع القرار.
البرلماني الشاب خاصو يكون واعي بتحديات العصر.
منصة مراكش كتعطي قيمة كبيرة للشباب الواعي.
العصر الرقمي كيطرح تحديات على المشاركة السياسية.
السياسة ماشي كبار السن فقط، حتى الشباب عندهم الكلمة.
الحرية ديال التعبير كاتكون أقوى فوسط النقاشات الهادفة.
البرلماني الشاب هو صوت الجيل الجديد فالمؤسسات.
عصر الرقمنة كيأثر بزاف على اختيارات الأجيال الجديدة.
المنتدى كيجمع شباب عندهم نفس الهموم والآمال.
الشباب خاصو يساهم فصنع مستقبل الديمقراطية.
المنتدى فرصة للشباب باش يناقشو مستقبلهم السياسي.
الحوار بين شباب العالم كيعطي حلول مبتكرة.
البرلمانيين الشباب خاصهم يتحدو باش يواجهو صعوبات الواقع.
التكوين السياسي ضروري فهذ المرحلة المعقدة.
الوعي الرقمي مهم فتعامل الشباب مع قضاياهم.
إدريس لشكر دعا الشباب للتفكير والشجاعة فالمواقف.
المنتدى كيساهم فبناء جيل جديد من البرلمانيين الملتزمين.