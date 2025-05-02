كودار: “أنا ولد مدرسة الاتحاد الاشتراكي و تعلمت السياسة في شبييتها”

هبة بريس من مراكش

انطلقت صبيحة اليوم فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة مراكش يومي 2 و 3 ماي الجاري.

و في كلمته الترحيبية بالوفود المشاركة، افتتح سمير كودار رئيس جهة مراكش أسفي مداخلته بالتأكيد على أنه تعلم السياسة في المدرسة الاشتراكية، قائلا: “مكنحسش براسي غريب عليكم أنا ولد مدرسة الاتحاد الاشتراكي و تعلمت في الشبيبة ديالها المبادئ الأولى للسياسة”.

و أضاف رئيس جهة مراكش أسفي بأن المغرب راكم تجارب مهمة في تنظيم أحداث كبرى في مجالات عدة و منها هذا المنتدى الذي تحتضنه مدينة مراكش، داعيا الوفود البرلمانية الشابة التي تمثل مختلف قارات العالم للتعرف على بلادنا و الترافع عنها في مخنلف المحافل العالمية.